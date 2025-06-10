Орбан разнес интервью Зеленского для венгерского медиа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление о войне, которую Россия ведет против Украины, а также об отношениях между Будапештом и Киевом.

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Вечером 10 июня, во вторник, политик разместил эмоциональное сообщение в социальной сети Facebook. Вероятно, его высказывания касаются интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский недавно дал венгерскому медиа Válasz Online:

"Господин президент Зеленский набросился на нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах и чтобы деньги венгров шли в Украину!".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение из-за использования своего лица во внутриполитической агитации в Венгрии. Он заявил, что премьер-министр Виктор Орбан прибегает к политическим манипуляциям, эксплуатируя тему войны в Украине и персонально его изображение в предвыборных кампаниях, что недопустимо с этической точки зрения.

Это заявление Зеленского в интервью СМИ подвергли резкой критике в правительстве Венгрии. Представитель правительства Золтан Ковач заявил, что украинский президент "открыто вмешивается во внутренние дела Венгрии" и фактически агитирует за оппозиционную партию "Тиса", выступающую конкурентом политической силы Орбана.

По словам Ковача, Зеленский якобы пытается влиять на венгерское общество в преддверии важного референдума по вопросу европейской перспективы Украины. Он обвинил президента в "чтении лекций венграм" и попытке давления на избирателей.

Ковач также обвинил Зеленского в том, что тот пытается угодить европейским лидерам, одновременно настаивая на дальнейшем финансировании войны со стороны ЕС. По его словам, украинский президент игнорирует суверенную позицию Венгрии, в частности, в вопросах национальной безопасности.

