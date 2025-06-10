logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Орбан разнес интервью Зеленского для венгерского медиа
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан разнес интервью Зеленского для венгерского медиа

Украинско-венгерские отношения находятся в худшем состоянии за годы независимости

10 июня 2025, 23:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал очередное заявление о войне, которую Россия ведет против Украины, а также об отношениях между Будапештом и Киевом.

Орбан разнес интервью Зеленского для венгерского медиа

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Вечером 10 июня, во вторник, политик разместил эмоциональное сообщение в социальной сети Facebook. Вероятно, его высказывания касаются интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский недавно дал венгерскому медиа Válasz Online:

"Господин президент Зеленский набросился на нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах и чтобы деньги венгров шли в Украину!".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение из-за использования своего лица во внутриполитической агитации в Венгрии. Он заявил, что премьер-министр Виктор Орбан прибегает к политическим манипуляциям, эксплуатируя тему войны в Украине и персонально его изображение в предвыборных кампаниях, что недопустимо с этической точки зрения.

Это заявление Зеленского в интервью СМИ подвергли резкой критике в правительстве Венгрии. Представитель правительства Золтан Ковач заявил, что украинский президент "открыто вмешивается во внутренние дела Венгрии" и фактически агитирует за оппозиционную партию "Тиса", выступающую конкурентом политической силы Орбана.

По словам Ковача, Зеленский якобы пытается влиять на венгерское общество в преддверии важного референдума по вопросу европейской перспективы Украины. Он обвинил президента в "чтении лекций венграм" и попытке давления на избирателей.

Ковач также обвинил Зеленского в том, что тот пытается угодить европейским лидерам, одновременно настаивая на дальнейшем финансировании войны со стороны ЕС. По его словам, украинский президент игнорирует суверенную позицию Венгрии, в частности, в вопросах национальной безопасности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/orbanviktor/posts/pfbid07uwZkWMMgD2AjwsN3ByrTe3QgXPSycBgqefAcNhi3f6zLmp6yF3fywe2Vnx7jhbWl?locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости