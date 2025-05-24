Если бы парламентские выборы в Венгрии состоялись в ближайшее воскресенье, то партия Виктора Орбана "Фидес" заняла бы второе место с заметным отставанием от оппозиционной "Тисы", показал опрос аналитического центра Publicus.

Орбан теряет рейтинг. Фото из открытых источников

Если считать только тех избирателей, которые были готовы выйти голосовать, то 43% поддержали бы партию "Тиса" Петера Мадяра, тогда как за "Фидес" проголосовали бы только 36%.

Приблизительно такая же разница наблюдается, если взять уровень поддержки партий среди всех венгров. 30% венгров готовы поддержать "Тису", в то время как только 24% — партию Орбана.

Опрос также выявил высокий уровень мобилизации избирателей в Венгрии. Так, 85% опрошенных заявили, что если бы парламентские выборы состоялись в воскресенье, то они бы обязательно пошли голосовать, а еще 4% избирателей ответили, что вероятно приняли бы участие в голосовании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стремление Кремля полностью захватить как минимум четыре области Украины толкает военные власти на креатив. Чтобы нарастить количество солдат, брошенных командованием в "мясные штурмы", в России пустили в ход схему с набором военных якобы для работы в тыловых районах. На самом же деле, как выяснило "Верстка", никаких гарантий распределения рекрутов на тыловые должности не существует.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что заявление российского диктатора Владимира Путина о создании "буферной зоны" прозвучало на фоне усилий о мире, прекращении огня и убийств. Глава МИД отметил, что такие действия российского президента исключают мирные усилия и показывают, что Путин был и остается единственной причиной продолжения убийств. "Путину нужно столкнуться с большим давлением, чтобы прекратить эту войну", — подчеркнул он.