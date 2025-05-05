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Орбану снова не понравились слова Зеленского: о чем идет речь

Орбан повторяет, что война в Украине губительно влияет на венгерскую экономику.

5 мая 2025, 20:40
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Лиля Воробьева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился после заявления президента Украины Владимира Зеленского о желании видеть в Венгрии правительство, которое будет "дружественным к Украине".

Орбану снова не понравились слова Зеленского: о чем идет речь

Виктор Орбан и Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом венгерский лидер заявил во время парламентского заседания, о чем сообщил его спикер Золтан Ковач, передает "Европейская правда".

Как отмечается, во время обсуждения в парламенте Орбан упомянул о том, что Украина достигла согласия с Европейской комиссией по "ускорению процесса вступления в Европейский Союз" и теперь, по его словам, ожидает поддержки со стороны Будапешта.

"Зеленский хочет видеть в Венгрии правительство, дружественное Украине. Те, кто являются агентами Брюсселя, также являются друзьями Зеленского", — сказал премьер Венгрии.

В то же время, Орбан подчеркнул, что такие ожидания не осуществятся. В качестве объяснения он привел тезис о том, что вступление Украины в ЕС может привести к банкротству Венгрии.

"Никогда не будет ситуации, когда Киев или Брюссель будут диктовать венграм, как они должны реализовывать свое законное право на суверенитет", — заявил глава правительства Венгрии и призвал своих соотечественников высказать свою позицию по евроинтеграции Украины в рамках "национальных консультаций".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан отреагировал на аяву Зеленского относительно манипуляций Венгрии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что каждый венгр выскажет свое мнение о поддержке Украины вступления в Европейский Союз. По его словам, без решения Венгрии Украина не станет членом ЕС.

Орбан опубликовал в соцсети X ответ Зеленскому относительно манипуляции мнения в Венгрии, связанной с членством Украины в ЕС.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/05/5/7210937/
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