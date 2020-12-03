Организатор секс-вечеринок в Брюсселе рассказал, политики каких стран посещают его мероприятия

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Кириєнко Анна
Организатор секс-вечеринок в Европе Давид Манжели рассказал, что польские и венгерские политики являются частыми гостями его мероприятий. Кроме того, украинских политиков также можно встретить на секс-мероприятиях. Об этом организатор сообщил в интервью польскому порталу Onet.
Кто является частым гостем брюссельских секс-вечеринок - Давид Манжели. Фото: mke.ee
Политики находят организатора по связям друзей, знакомых и коллег.
Имен Давид Манжели не называет, но заявляет, что его польские гости принадлежат к правящей партии "Право и справедливость". Среди венгров не менее 9 политиков из консервативной фракции "Фидес".
Польское издание Onet подчеркивает, что не может проверить утверждение Манжели. Поэтому они предостерегают читателей, что это его личное мнение.
Однако, участие в последней оргии евродепутата из Венгрии и дипломата из Эстонии уже подтверждено.
Напоминаем, что 59-летний венгерский депутат Европарламента Йозеф Сайер несмотря на карантинные мероприятия участвовал в подпольной вечеринке в Брюсселе. На мероприятии находились в основном мужчины. Депутат был арестован полицией с таблеткой экстази в кармане. Политик обвиняется в несоблюдении мер, связанных с пандемией и в нарушении законодательства о наркотиках.
После этой ситуации Йозеф Сайер подал в отставку, поскольку его партия враждебно относится к ЛГБТ-сообществам.
Также сайт "Комментарии" сообщает, что Закарпатье отметилось скандалом после местных выборов. Там депутаты местного ОТГ после присяги спели гимн Венгрии.
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