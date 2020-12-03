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Главная Новости Мир Европа Организатор секс-вечеринок в Брюсселе рассказал, политики каких стран посещают его мероприятия
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Организатор секс-вечеринок в Брюсселе рассказал, политики каких стран посещают его мероприятия

На брюссельских гей-вечеринках часто бывают польские, венгерские и украинские чиновники

сегодня, 14:25
Автор:

Кириєнко Анна

Организатор секс-вечеринок в Европе Давид Манжели рассказал, что польские и венгерские политики являются частыми гостями его мероприятий. Кроме того, украинских политиков также можно встретить на секс-мероприятиях. Об этом организатор сообщил в интервью польскому порталу Onet.

Организатор секс-вечеринок в Брюсселе рассказал, политики каких стран посещают его мероприятия

Кто является частым гостем брюссельских секс-вечеринок - Давид Манжели. Фото: mke.ee

"У нас есть политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании. Однако наиболее частыми гостями являются поляки и венгры", — отмечает он.

Политики находят организатора по связям друзей, знакомых и коллег.

Имен Давид Манжели не называет, но заявляет, что его польские гости принадлежат к правящей партии "Право и справедливость". Среди венгров не менее 9 политиков из консервативной фракции "Фидес".

Польское издание Onet подчеркивает, что не может проверить утверждение Манжели. Поэтому они предостерегают читателей, что это его личное мнение.

Однако, участие в последней оргии евродепутата из Венгрии и дипломата из Эстонии уже подтверждено.

Напоминаем, что 59-летний венгерский депутат Европарламента Йозеф Сайер несмотря на карантинные мероприятия участвовал в подпольной вечеринке в Брюсселе. На мероприятии находились в основном мужчины. Депутат был арестован полицией с таблеткой экстази в кармане. Политик обвиняется в несоблюдении мер, связанных с пандемией и в нарушении законодательства о наркотиках.

После этой ситуации Йозеф Сайер подал в отставку, поскольку его партия враждебно относится к ЛГБТ-сообществам.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Закарпатье отметилось скандалом после местных выборов. Там депутаты местного ОТГ после присяги спели гимн Венгрии.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/12/3/7117235/
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