Ощущают угрозу от Москвы: страны Балтии и Польша планируют защищать в первую очередь

Польша и страны Балтии планируют масштабные инвестиции в сохранность собственных энергетических систем. На реализацию проектов по усилению защиты критической инфраструктуры предусмотрено около 600 миллионов евро. Особое внимание уделяется противодействию современным угрозам, в частности, дронам, а также улучшению физической охраны объектов. Об этом сообщает ERR.

Распределительный пункт компании Elering. Фото: Elering

Операторы передаточных сетей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши разработали совместный план по модернизации и защите энергосистемы. Глава правления эстонской компании Elering Калле Кильк сообщил, что их вклад в этот проект составит около 200 миллионов евро. Значительная часть этих средств будет направлена на разработку технологий для выявления и нейтрализации беспилотников вблизи стратегических объектов.

"В рамках этой субсидии акцент сделан на мерах по предотвращению всех видов атак. В частности, это касается создания дополнительных инструментов безопасности для нового имущества, приобретенного в процессе синхронизации, таких как линии и синхронные компенсаторы. Будут созданы инструменты, которые помогут контролировать систему, понимать, есть ли какие-то внештатные ситуации, а также физически предотвращать какие-либо нарушения в сети", – сказал Кильк.

Несмотря на амбициозные планы, реализация таких проектов нуждается не только в финансировании, но и в законодательстве. К примеру, во многих странах ЕС применение средств для обезвреживания дронов строго регулируется. Несколько добавил, что уже ведутся переговоры с соответствующими государственными органами по упрощению этих процедур.

Отдельные проекты касаются защиты подводной инфраструктуры, в том числе кабелей, обеспечивающих соединение между странами. Планируется внедрение новых автоматизированных систем для более быстрого обнаружения повреждений.

Около трети общего бюджета будут направлены в Эстонию, остальные средства распределят между Латвией, Литвой и Польшей. Ожидается, что значительная часть финансирования поступит из Фонда сообщения Европы, остальная часть — из платы за пользование сетями и собственных ресурсов операторов.