Правительство Финляндии планирует оставить закрытой границу с Россией, несмотря на появление информации в медиа, что финская граница может вновь открыться для прихожан, прибывающих в страну из России. Об этом заявила министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссая, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Yle.

Граница Финляндии с РФ. Фото открытых источников

Сари Эссая подчеркнула, что Хельсинки не планирует открывать пункты пропуска на границе с Россией.

Правительство Финляндии объясняет свое решение о закрытии границы тем, что деятельность России не изменилась после закрытия восточной границы. Соответствующую информацию правительству предоставили правоохранительные органы и миграционная служба.

Как известно, Финляндия с 30 ноября 2023 года закрыла последний КПП на границе с Россией в связи с тем, что РФ начала способствовать прибытию к границе нелегальных мигрантов. Впоследствии, 14 декабря, финское правительство решило открыть два пограничных пункта на восточной границе, но в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего правительство Финляндии повторно закрыло восточную границу еще на месяц.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони пытается найти подход к венгерскому премьеру Виктору Орбану и убедить его отказаться от блокирования поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Кроме того, Мелони прилагает усилия, чтобы наладить отношения между украинским президентом Владимиром Зеленским и Орбаном. Мелони предлагает партии "Фидес" войти в объединение "Европейские консерваторы и реформисты" (ECR) в преддверии выборов в Европарламент.

