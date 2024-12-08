«Остановите войну к Рождеству»: Папа Франциск обратился к мировым лидерам

В воскресенье, 8 декабря, Папа Римский Франциск призвал прекратить боевые действия по всему миру к праздникам Рождества. В своей речи, произнесенной из окна Апостольского дворца в Ватикане, он обратился к международному сообществу и лидерам государств с просьбой подарить людям мир в это особое время.

Папа Франциск произносит речь из окна Апостольского дворца

Он отдельно упомянул зоны активных конфликтов, включая Украину, Израиль, Палестину, Ливан, Сирию, Мьянму и Южный Судан.

"Молимся за мир в страждущей Украине, на Ближнем Востоке – в Палестине, Израиле, Ливане, а теперь и в Сирии – в Мьянме, Южном Судане и везде, где люди страдают от войны и насилия. Я обращаюсь с призывом к правителям и международному сообществу, чтобы мы дошли до Рождества с прекращением огня на всех фронтах войны", — сказал Папа Франциск.

По его словам, люди в разных уголках мира нуждаются не только в прекращении боевых действий, но и в справедливом и длительном мире. Франциск подчеркнул, что праздник Рождества – это лучшее время для того, чтобы шагнуть к миру.

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