Пандемия в разгаре: власти Австрии объявили о второй волне коронавируса

Язык
BTC/USD
10341.98
ETH/USD
367.20
LTC/USD
48.88
USD/UAH
28.05
EUR/UAH
33.15
RUB/UAH
0.38
Екатерина Белоброва
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна переживает начало второй волны коронавирусных инфекций, о чем передает RTE.
Отмечается, что число случаев COVID-19 в Австрии растет вместе с другими странами Евросоюза.
Так, с пятницы по субботу Австрия сообщила о 869 новых случаях заболевания - более половины из них в столице Вене. В стране проживает 9 миллионов человек.
"То, что мы переживаем, - это начало второй волны. Две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850. Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50% всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в 1 тысячу заболевших в сутки", - отметил Курц.
Чиновник также призывал население придерживаться противоэпидемических мер и сокращать социальные контакты.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе Минздрава новой вспышки коронавируса COVID-19 в Украине.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости