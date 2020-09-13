Пандемия в разгаре: власти Австрии объявили о второй волне коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна переживает начало второй волны коронавирусных инфекций, о чем передает RTE.

Отмечается, что число случаев COVID-19 в Австрии растет вместе с другими странами Евросоюза.

Так, с пятницы по субботу Австрия сообщила о 869 новых случаях заболевания - более половины из них в столице Вене. В стране проживает 9 миллионов человек.

"То, что мы переживаем, - это начало второй волны. Две недели назад было около 350 новых случаев заражения в сутки, вчера было более 850. Особенно драматичная ситуация складывается в Вене, где было отмечено 50% всех новых инфицированных в Австрии. Скоро мы достигнем отметки в 1 тысячу заболевших в сутки", - отметил Курц.

Чиновник также призывал население придерживаться противоэпидемических мер и сокращать социальные контакты.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о прогнозе Минздрава новой вспышки коронавируса COVID-19 в Украине.











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