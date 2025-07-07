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Папа Римский поразил позицией о войне в Украине: что заявил

Понтифик выразил глубокое соболезнование из-за страданий, причиненных войной, которую развязала Россия против Украины

7 июля 2025, 10:15 comments1313
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Клименко Елена

В воскресенье во время молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра в Ватикане Папа Лев XIV обратился к собравшимся с призывом к миру. Особенно он обратил внимание на трагедию войны в Украине, выразив соболезнования всем, кого затронул вооруженный конфликт. Понтифик подчеркнул, что страдания людей, вызванные военными действиями, не могут оставлять равнодушными и призвал лидеров государств отказаться от силы оружия в пользу пути диалога.

Папа Римский поразил позицией о войне в Украине: что заявил

Фото: из открытых источников

Папа Лев XIV отдельно поздравил украинских паломников, в том числе верующих Украинской Греко-Католической Церкви, прибывших на молитву. Он поблагодарил их за присутствие и заверил в своей духовной поддержке.

"Пусть Господь просветит сердца правителей, чтобы они отвергли насилие и открылись на конструктивный разговор для прекращения войны", — подчеркнул Папа.

Он отметил, что стремление к миру объединяет все народы, а голоса тех, кто страдает от войн, — это призыв, который нельзя игнорировать.

Это обращение стало еще одним подтверждением солидарности Ватикана с Украиной. Недавно понтифик даже опубликовал сообщение на украинском языке в соцсетях, где выразил свою поддержку украинскому народу, в частности, семьям погибших.

Также 2 июля в Зале консисторий Апостольского дворца прошла встреча Синода Епископов УГКЦ с Папой. В ходе аудиенции Папа Лев XIV еще раз отметил мужество и веру украинского народа в условиях войны, подчеркнув важность единства, молитвы и неустанной надежды на мирное будущее.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что известный общественный деятель и легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек прокомментировал недавний ракетно-дроновый обстрел Киева.



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Источник: https://www.politico.com/news/2025/05/15/pope-ukraine-kyviv-00353231?utm_source=chatgpt.com
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