Папа Римский раскритиковал Трампа и его первый шаг в должности президента: детали

Папа Римский Франциск раскритиковал план новоизбранного президента США Дональда Трампа по поводу депортации иммигрантов, назвав такие действия "позором", сообщает CNN.

Дональд Трамп

"Если это правда, то это будет позором, потому что это сделает бедных несчастных, которым нечем заплатить по неоплаченному счету. Так нельзя. Это не способ решать проблемы", — подчеркнул Папа Римский.

При этом CNN напомнило, что понтифик последовательно выступает в защиту мигрантов, подчеркивая необходимость их интеграции в общество и уважение их прав.

В материале также отмечается, что тема миграции является чрезвычайно личной для Франциска. В частности, в автобиографии он вспомнил, как его семья по линии отца планировала переезд из Италии в Аргентину в 1927 году на корабле "Принцесса Мафальда", который затонул, унеся много жизней, но в конце концов они смогли пересечь океан позже.

Кроме того, Папа Римский неоднократно критиковал политику Трампа. Недавно он назначил кардинала Роберта Макелроя архиепископом Вашингтона. Макелрой, известный своими взглядами, ранее заявлял, что массовые депортации противоречат католическим принципам.

Также план депортаций раскритиковал кардинал из Чикаго Блейз Купич. В 2016 году Франциск даже заявлял, что из-за антииммиграционной риторики Трамп не может считаться истинным христианином.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп пообещал, что в первые же часы своего президентства начнет кампанию по депортации из США.

При этом известно, что в преддверии инаугурации Дональда Трампа в США обнародовали результаты опроса "Что должно сделать Трамп в первый день своего президентства". На первом месте — начало массовой депортации нелегалов.



