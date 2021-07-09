Папе Франциску сделали операцию: как он себя чувствует

Папа Франциск уже выздоравливает после перенесенной операции на кишечнике. Врачи уверяют, что у него хорошие результаты последних обследований. Об этом сообщает Радио Ватикан.

Папа Франциск (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что пресс-центр в Ватикане 8 июля опубликовал информацию о состоянии духовного лидера, который недавно перенес плановую операцию на кишечнике. Отмечается, что предыдущий день Папы Франциска прошел спокойно. Во второй половине дня он даже посетил маленьких пациентов соседнего отделения детской онкологии и нейрохирургии, выразив им свою сердечную поддержку и поздравления.

Вечером медики зафиксировали у него временную горячку, но уже 8 июля он прошел все запланированные обследования, и компьютерную томографию грудной клетки, брюшной полости. Результаты подтвердили положительную динамику.

Ранее стало известно, что Папа Франциск пообещал искоренить сексуальные отклонения в священников. Папа Франциск в своем первом комментарии после публикации скандального отчета о неправильном обращении Ватикана с делом экс-американского кардинала Теодора МакКеррика, пообещал положить конец сексуальному насилию в церкви.

Папа сделал это заявление после независимого расследования, проведенного во вторник в Лондоне, в котором говорилось, что Римско-католическая церковь в Великобритании в течение десятилетий изменяла свои нравственные цели, защищая тех, кто подвергал детей сексуальному насилию, а не заботилась об их жертвах.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Папа Франциск впервые пропустил новогоднюю мессу. Впервые за много лет Франциск пропустил важное церковное мероприятие по состоянию здоровья.

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