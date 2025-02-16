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Париж созывает лидеров Европы: готовится важное решение по Украине

На встрече будут говорить об Украине

16 февраля 2025, 23:45
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Марьян Ощановский

На встрече 17 февраля в Париже европейские лидеры обсудят вариант автоматического обретения Украиной членства в НАТО, если Россия нарушит режим прекращения огня в случае достижения мирного соглашения, сообщает британское издание The Guardian.

Париж созывает лидеров Европы: готовится важное решение по Украине

Лидеры Европы едут к Макрону. Фото из открытых источников

Европейские дипломатические источники сообщили, что в саммите примут участие лидеры Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Европейской комиссии, президент Евросовета и генеральный секретарь НАТО.

По данным издания, на встрече будут обсуждаться оборонные возможности, которые Европа может предоставить Украине для обеспечения гарантий безопасности, включая план автоматического обретения Украиной членства в НАТО в случае нарушения РФ режима прекращения огня.

Предложение членства Украины в НАТО при условии нарушения Россией режима прекращения огня было выдвинуто некоторыми американскими сенаторами и теперь имеет поддержку некоторых европейских лидеров, в частности президента Финляндии Александра Стубба.

Как известно, ранее министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского. "В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — сообщила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/2025/feb/16/ukraine-summit-paris-macron-european-leaders-us-russia?utm_source=chatgpt.com
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