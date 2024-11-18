Переговоры между Украиной и РФ: Фицо обвинил Байдена

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал критическую позицию по решению Соединенных Штатов разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России. Соответствующее заявление он обнародовал на своей странице в Facebook.

Роберт Фицо (фото из открытых источников)

По словам Фицо, президент США Джо Байден дал разрешение на применение Украиной ракет ATACMS против целей в России, преследуя цель "полностью сорвать или затянуть мирные переговоры".

Глава словацкого правительства сообщил, что поручил министру иностранных дел Юрию Бланару и министру обороны Роберту Калиняку противодействовать этому решению США на любых международных форумах. "Это беспрецедентная эскалация напряженности", — подчеркнул Фицо, выразив недоумение, как быстро некоторые государства Европейского Союза поддержали решение Вашингтона.

Фицо также отметил, что эта позиция Байдена может повлиять на планы вновь избранного президента США Дональда Трампа, который, по его словам, "публично выражает заинтересованность в переговорах по прекращению войны в Украине".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Словакии знают, как остановить войну в Украине . Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью STVR заявил, что для завершения войны в Украине Запад должен остановить оказание поддержки Киеву. Такое заявление прозвучало в ответ на обещание Дональда Трампа быстро прекратить конфликт — через 24 часа. По мнению Фицо, такая риторика Трампа предвыборна и, вероятно, трудно реализуема.

Фицо считает, что значительное сокращение помощи Украине со стороны США могло бы стать путем окончания войны, поскольку, по его словам, конфликт будет продолжаться, пока Запад массово поддерживает Украину. Также он скептически отнесся к идее, что в случае сокращения помощи США, все бремя поддержки Киева должно лечь на Европейский Союз.