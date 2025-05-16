Переговоры России и Украины в Стамбуле: лидеры Европы ответили, чего хочет Кремль

Переговоры в Турции продемонстрировали, что Российская Федерация не намерена проявлять добрую волю. преимущественно Такова была реакция европейских лидеров на переговоры России и Украины в Стамбуле. "Комментарии" собрали мнения и позиции известных политиков.

Лидеры Европы (фото из открытых источников)

Канцлер Германии Фридрих Мерц: "Вместе с Зеленским мы согласны с тем, что у России была бы хорошая возможность провести на этой неделе первые переговоры по мирному договору, который предшествует соглашению о прекращении огня. Мы очень разочарованы тем, что этого не произошло".

Президент Франции Эммануэль Макрон: "Мы обсудили с президентом Трампом, что неприемлемо, чтобы Россия не отвечала на требования, выдвигаемые американцами, поддержанные Украиной и европейцами. Никакого прекращения огня и никакой встречи на уровне принятия решений".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер: "Позиция России явно неприемлема, и это происходит не в первый раз. И поэтому в результате встречи с президентом Зеленским и обсуждения с президентом Трампом, мы теперь тесно согласовываем и координируем наши ответы и будем продолжать это делать".

Глава правительства Польши Дональд Туск: "Русская сторона не проявила доброй воли, не собиралась вести переговоры в присутствии американской стороны и выдвинула совершенно неприемлемые условия".

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони: "За последние несколько часов мы увидели, кто готов сделать важные шаги к миру, а кто, напротив, менее готов", — отметила премьер Италии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после разговора с Трампом президент Зеленский выставил Путину ультиматум. Зеленский подтвердил, позвонил Трампу вместе с Макроном, Мерцем, Стармером и Туском. Украинский президент после разговора с Трампом заявил, что Украина готова к максимально скорым шагам ради реального мира.

"Наша позиция: если россияне отказываются от полного и безусловного прекращения огня и убийств, должны быть сильны санкции", — Зеленский после беседы с Трампом.