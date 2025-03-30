В Европе сомневаются в возможности достижения длительного прекращения огня в Украине в ближайшее время, пишет издание The Washington Post со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

В Европе не верят в длительный мир. Фото из открытых источников

Как говорится в публикации, европейские чиновники обвиняют диктатора России Владимира Путина, что он медлит с прекращением огня, чтобы добиться уступок и убить более глубокий клин между Европой и администрацией Дональда Трампа.

Европа контролирует санкции, которые Россия хочет отменить и исключающие РФ из международной платежной системы SWIFT со штаб-квартирой в Бельгии. Впрочем, европейские лидеры пока остаются непоколебимыми. Как сказал чиновник, если Кремль хочет говорить о санкциях, "всем придется говорить с нами".

Сообщается, что европейские дипломаты опасаются, чтобы из-за такой позиции европейцев не обвинили в блокировании мирных переговоров. Это может поставить Европу и США на путь столкновения в то время, когда они уже конфликтуют из-за торговли и обороны.

Отмечается, что многие в Европе сомневаются, что длительное прекращение огня будет достигнуто в ближайшее время. Некоторые дипломаты описывают европейские планы, в том числе по отправке войск в Украину, как упражнение по подготовке и использованию рычагов влияния.

Европейские чиновники признают, что ослабление санкций будет частью переговоров. Однако, по их мнению, сначала должно произойти временное прекращение огня, и только после этого переговоры могут вернуться к таким вопросам, как санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активность на фронте может свидетельствовать, что ВСУ и российская армия ожидают очень близкого замораживания боевых действий и стремятся достичь как можно большего прогресса, пока есть возможность, пишет в The Telegraph офицер британского спецподразделения SAS, военный обозреватель Тим Коллинз. Он отметил активность украинских войск в приграничной части Белгородской области России, где ВСУ не боятся рисковать дефицитной западной бронетехникой.