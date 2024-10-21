Первые результаты референдума: хотят ли жители Молдовы в ЕС и остается ли Санду президентом

В Молдове выходит на финишную прямую обработка протоколов по голосам избирателей на президентских выборах и конституционном референдуме по евроинтеграции. Действующая глава государства Майя Санду набирает большинство голосов, однако результат референдума пока предусмотреть невозможно, хоть в Центральной избирательной комиссии Молдовы уже заявили, что большинство избирателей на референдуме проголосовали против вступления своей страны в Европейский Союз.

Молдова

Так, по результатам обработки 98% бюллетеней Майя Санду лидирует в первом туре с результатом 41,86% голосов. За ее соперника, пророссийского кандидата Александра Стояногло проголосовали 26,32%. На третьем месте — Ренато Усатый — 13,78%. Учитывая результаты в стране, состоится второй тур президентских выборов, поскольку никто не набрал более половины голосов. Он запланирован на 3 ноября, противостоять друг другу будут Санду и Стояногло.



По результатам референдума о вступлении в ЕС мнения граждан разделились поровну — 50,10% проголосовали против, а 49,90% — за, обработано 98% бюллетеней. При этом аналитики считают, что положительный ответ все еще может одержать победу, поскольку еще не до конца подсчитаны голоса представителей диаспоры, в основном выступающей за ЕС.



Вопрос в бюллетене звучал так: "Вы поддерживаете внесение изменений в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?".

По сообщению ЦИК, явка на выборах составила 51,4% или 1,54 млн. избирателей. Самыми активными избирателями в Молдове стали жители Дондюшан (район на севере) — 50,9%, Тараклии (район на юге) — 49,4%, Гагаузии (на юго-востоке страны) — 49,4%, Окницы (на северо-востоке у границы) с Украиной) — 48,1%.

Читайте также на портале "Комментарии" — путинский режим вложил около 100 млн евро в попытку сорвать президентские выборы в Молдове и референдум по вступлению в Европейский Союз посредством операций по дезинформации и дестабилизации, а также выплат избирателям. Об этом сообщила вице-премьер-министр Молдовы Кристина Герасимов, информирует агентство Bloomberg.



