Пингвины-геи украли яйцо у пары пингвинов-лесбиянок в последней попытке стать отцами

Пара пингвинов-геев украла яйца у пары пингвинов-лесбиянок в надежде стать отцами. Об этом сообщает Daily Mail.

Случай произошел в Голландии, в зоопарке Диренпарк в Амерсфорте. Сотрудники зоопарка рассказали, что птицы-геи уже год пытаются стать отцами. Осенью прошлого года они безуспешно пытались высидеть яйцо, полученное "суррогатным путем". К несчастью, попытки оказались безуспешными – яйцо было без эмбриона.

Вскоре птицы решились на киднеппинг – они украли яйцо у лесбийской пары пингвинов. К сожалению, птицы не учли одного момента – так как яйцо было "рождено" в однополом "браке", оно тоже было неоплодотворенное.

Кстати, гомосексуальная ориентация среди животных встречается довольно часто, в особенности это касается пингвинов. Известно, что такие пары живут в зоопарках Англии, Америки и Германии. А в одном из океанариумов Ирландии, пингвины совершили каминг-аут – они сменили ориентацию после того как вырастили потомство и стали свободны. Известно, что из 14 птиц о своей нетрадиционной ориентации заявили 8 из них – 4 самки и 4 самца.

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