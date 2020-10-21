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Главная Новости Мир Европа Пингвины-геи украли яйцо у пары пингвинов-лесбиянок в последней попытке стать отцами
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Пингвины-геи украли яйцо у пары пингвинов-лесбиянок в последней попытке стать отцами

Гомосексуальная ориентация среди животных встречается довольно часто, в том числе и среди пингвинов

сегодня, 21:25
Автор:

Дмитрий Симоненко

Пара пингвинов-геев украла яйца у пары пингвинов-лесбиянок в надежде стать отцами. Об этом сообщает  Daily Mail.

Пингвины-геи украли яйцо у пары пингвинов-лесбиянок в последней попытке стать отцами

Случай произошел в Голландии, в зоопарке Диренпарк в Амерсфорте. Сотрудники зоопарка рассказали, что птицы-геи уже год пытаются стать отцами. Осенью прошлого года они безуспешно пытались высидеть яйцо, полученное "суррогатным путем". К несчастью, попытки оказались безуспешными – яйцо было без эмбриона.

Вскоре птицы решились на киднеппинг – они украли яйцо у лесбийской пары пингвинов. К сожалению, птицы не учли одного момента – так как яйцо было "рождено" в однополом "браке", оно тоже было неоплодотворенное.

Кстати, гомосексуальная ориентация среди животных встречается довольно часто, в особенности это касается пингвинов. Известно, что такие пары живут в зоопарках Англии, Америки и Германии. А в одном из океанариумов Ирландии, пингвины совершили каминг-аут – они сменили ориентацию после того как вырастили потомство и стали свободны. Известно, что из 14 птиц о своей нетрадиционной ориентации заявили 8 из них – 4 самки и 4 самца. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что Папа Римский высказался в поддержку ЛГБТ-пар.


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