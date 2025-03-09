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План Кремля провалился: Джорджеску не допустили к выборам президента Румынии

В Румынии пророссийский кандидат окончательно не допущен к президентским выборам

сегодня, 21:16
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Марьян Ощановский

ЦИК Румынии не допустил пророссийского политика Келина Джорджеску к предстоящим в мае президентским выборам.

План Кремля провалился: Джорджеску не допустили к выборам президента Румынии

В Румынии приближаются выборы. Фото из открытых источников

Как пишет издание Digi24, после оглашения соответствующего решения сторонники кандидата, находившиеся перед зданием ЦИК, начали беспорядки. В ситуацию вмешалась полиция.

Сам Келин Джорджеску заявил, что это решение – это "продолжение государственного переворота, совершенное 6 декабря".

Как известно, Келин Джорджеску ранее выиграл первый тур, результаты которого упразднил суд, обвинив политика в связях с Россией.

У Данальда Трампа раскритиковали Румынию и Евросоюз за преследование пророссийского кандидата в президенты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.



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Источник: https://www.digi24.ro/?__grsc=cookieIsUndef0&__grts=58051559&__grua=6dbb10952a38c11d19e2648023d5055b&__grrn=1
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