План Путина срабатывает: почему новая война в Европе теперь неизбежна

С каждым днем все становится очевиднее, что российский диктатор Путин оказался блестящим стратегом, просчитав все заранее. Ведь если план Трампа по урегулированию войны будет запущен, то это автоматически приведет к стимулированию новой более кровавой войны, которую Россия начнет в Европе. Сейчас Украина будет вынуждена пойти на существенные уступки. Кремль убедится в том, что в конце концов агрессия себя оправдывает. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале Foreign Affairs.

Путин и Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что в свете все более очевидных планов Дональда Трампа и его команды добиться быстрого мира в Украине с определенными уступками в пользу России двое экспертов пытаются предупредить о негативном развитии событий, которое неизбежно последует за этим геополитическим просчетом следующей администрации США.

Авторы статьи предупреждают, что захватнические амбиции России не остановятся на Украине, и при отсутствии реального сопротивления со стороны Запада российская агрессия будет только увеличивать масштабы. По мнению аналитиков, уступки требованиям России в Украине не обеспечат Европе покой, а совсем наоборот.

"Просто посмотрите на события последних двух десятилетий. На каждом шагу — война в Грузии в 2008 году, первое вторжение России в Украину в 2014 году и развертывание ее войск в Сирии в 2015 году — Путин все охотнее рисковал, поскольку он начинал верить, что он верил, что это окупается", – предупреждают аналитики.

По их мнению, если Вашингтон преждевременно уменьшит свою приверженность Европе, Москва может воспринять это как признак растущей незаинтересованности США и использовать возможность продвинуться вперед.

Эксперты отмечают, что окончание войны в Украине на выгодных для Киева условиях является лучшим способом снизить угрозу новой агрессии со стороны России. Причем это мирное соглашение должно стать частью более широкой стратегии сдерживания России – военного и экономического. В противном случае Россия в конце концов начнет "новую безрассудную войну" или против НАТО, или снова против Украины.

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