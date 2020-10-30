kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.10.2020

BTC/USD

13418.40

ETH/USD

380.13

LTC/USD

53.37

НБУ 30.10.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Европа По Европе распространяется новый вид коронавируса
commentss НОВОСТИ Все новости

По Европе распространяется новый вид коронавируса

Ученые заявляют о мутации COVID-19 и уже дали название новому штамму

сегодня, 15:46
Автор:

Таисия Ерохина

Коронавирус мутирует и сейчас по Европе распространяется новый штамм, который отличается от того, что был в мире еще весной этого года. Об этом передает ВВС со ссылкой на доклад группы швейцарских и испанских исследователей, которые отслеживают генные мутации COVID-19.

По Европе распространяется новый вид коронавируса

Так, новый штамм заметили в 80% новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании, 60% — Ирландии, по 40% — Франции и Швейцарии. По предварительным данным ученых, генную мутацию впервые зафиксировали в июне в Испании. Штамм обнаружили у местных сельскохозяйственных рабочих. Однако есть и такое предположение: штамм начал распространение с какого-то конкретного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько "суперраспространителей". А в Европу мутация попала вместе с туристами, которые отдыхали в Испании, а затем вернулись домой в свои страны.

Новая разновидность вируса уже имеет название — 20А.EU1. Сообщается, что в его генной структуре есть шесть отличий от "классического" Sars-Cov-2.

Добавим, что пока не определили, является ли новый вид коронавируса более опасным.

Ранее сообщалось, что у коронавируса есть три фазы. Врач описала каждую.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ