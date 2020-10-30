По Европе распространяется новый вид коронавируса

Коронавирус мутирует и сейчас по Европе распространяется новый штамм, который отличается от того, что был в мире еще весной этого года. Об этом передает ВВС со ссылкой на доклад группы швейцарских и испанских исследователей, которые отслеживают генные мутации COVID-19.

Так, новый штамм заметили в 80% новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании, 60% — Ирландии, по 40% — Франции и Швейцарии. По предварительным данным ученых, генную мутацию впервые зафиксировали в июне в Испании. Штамм обнаружили у местных сельскохозяйственных рабочих. Однако есть и такое предположение: штамм начал распространение с какого-то конкретного массового мероприятия, где присутствовали один или несколько "суперраспространителей". А в Европу мутация попала вместе с туристами, которые отдыхали в Испании, а затем вернулись домой в свои страны.

Новая разновидность вируса уже имеет название — 20А.EU1. Сообщается, что в его генной структуре есть шесть отличий от "классического" Sars-Cov-2.

Добавим, что пока не определили, является ли новый вид коронавируса более опасным.

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