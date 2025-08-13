Почему Европа активизировалась перед саммитом Трампа с Путиным: на что пытается повлиять

13 августа одновременно проходят двусторонняя встреча Владимира Зеленского и Фридриха Мерца в Берлине, онлайн-заседание "коалиции решительных" и совместная видеоконференция с европейскими лидерами, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом США Дональдом Трампом. Почему Европа активно включилась в переговорный процесс? Что это может изменить перед саммитом Трампа с Путиным на Аляске? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Европейцы хотят получить гарантии

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отметил, что активизация европейцев накануне саммита Трамп-Путин не вызывает удивления, потому что этот саммит должен решать достаточно важные вопросы для Европы, но без самих европейцев. Это создает для них достаточно серьезную проблему.

"Понятно, что для того, чтобы убедительно влиять на позицию Трампа, нужно обеспечить консолидированность позиции Европы с Украиной, собственно, что сейчас и происходит, когда тот же Зеленский встречается с канцлером Германии Мерцем – ведущей страны Европейского Союза. А от позиции Германии очень многое зависит. Европейцы очень озабочены перспективами того же саммита Трампа с Путиным. Поскольку никто не знает, что конкретно можно ожидать от Трампа. Президент США, вероятно, может хотеть какого-то большого соглашения с Россией, которое бы решило все вопросы и открыло возможности для сотрудничества, что он, вероятно, и будет предлагать. В ответ Путин будет манипулировать. Постарается спровоцировать конфликт между западными партнерами и Украиной, в частности между США и Европой. Будет предлагать какие-либо экономические выгоды. И сейчас много вопросов, окажется Трамп достаточно устойчив для манипуляций со стороны Путина", – отметил политолог.

Он продолжает, поэтому европейцы в этой ситуации стремятся обеспечить гарантии для себя, что Трамп на пересечет определенные "красные линии" и не бросится делить с Путиным мир вне интересов позиции Европейского Союза. Этим вся эта активизация и разъясняется.

"При этом европейцы до сих пор не смогли достаточно громко заявить собственную позицию, очевидно опасаясь резкой реакции на все это самого Трампа. Поэтому пока они максимально осторожны в своих заявлениях. Один из ключевых вопросов – это продолжение проекта по поставке американского оружия за европейские деньги для Украины. Согласно опубликованному в итальянских СМИ интервью помощнику Путина, Россия будет подчеркивать, чтобы США прекратили продажу для Украины оружия. В то же время, согласно информации издания Axios, подобный вопрос не рассматривается и Вашингтон в любом случае не будет прекращать продажу оружия для Украины. Я думаю, что это будет один из ключевых вопросов. Европейцы хотят получить заверение, что встреча с Путиным не повлияет на совместные проекты в сфере обороноспособности и покупки оружия, а также то, что некоторые вещи не будут предметом торгов с Путиным", – констатировал Петр Олещук.

Европа не просто имеет право, а должна присутствовать в переговорном процессе

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова отметила, что касается включения Европейского Союза и европейских лидеров в переговорный процесс, то это происходит достаточно прогнозируемо и их слово и голос должны быть услышаны. Потому что Трамп всячески пытался переложить на Европу ответственность и непосредственно финансовую помощь Украине. А, если Европа поддерживает, вкладывает, уверяет, дает гарантии, как безопасности, так и финансовые, стабилизирует на самом деле ситуацию и помогает всячески Украине отражать натиск врага, то это значит, что европейцы не просто могут, а должны присутствовать в переговорном процессе.

"Второй момент – чисто географически война происходит на территории Европы и Европа не может этого не замечать, игнорировать или быть в стороне. Если Трамп хочет навести порядок, он может быть определенным двигателем, но учитывая мнение и позицию объединенной Европы. Здесь уместно будет вспомнить замечательную украинскую пословицу, что вместе и отца легче бить. Я могла бы сказать, перефразируя его, что вместе и Путина можно будет, ну, если не прямо избить, но отбить агрессию можно будет именно вместе – так это точно. Думаю, это должно быть дополнительным лейтмотивом", – отметила Александра Решмедилова.

Эксперт добавляет, что тем более уже не в первый раз были обращения к Дональду Трампу о войне в Украине от европейских лидеров. То есть Европа постоянно держит руку на пульсе, понимая, что нельзя оставлять Трампа наедине в стремлении решить вопрос войны в Украине, чтобы стабилизировать и сбалансировать его видение.

"Потому что само видение Трампа бывает достаточно изменчивым. Благодаря европейским лидерам можно будет уравновесить эту позицию, возможно именно в плоскости лидеров Большой семерки. Не исключаю, что голос Японии и Канады тоже будет услышан и их позиция будет иметь влиянгие. Будем следить", – подытожила Александра Решмедилова.

Читайте на портале "Комментарии" — в ЕС раскрыли, какие поблажки ожидают РФ, если Путин согласится на перемирие в Украине.



