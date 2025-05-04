Почему Европа не оставит Украину без поддержки: главные причины

Европа не оставит Украину без помощи, так как на фоне российской агрессии интересы Киева и европейских стран совпадают, подчеркнул политолог Игорь Петренко.

Европа готова помогать. Фото из открытых источников

"Иногда приходится слышать, что Европа может оставить Украину один на один с Россией. Мол, свои проблемы для европейцев важнее, поэтому война в Украине может для них отойти на второй план. Европа, безусловно, прежде всего заботится о своих интересах. Вместе с тем интересы Европы сейчас совпадают с интересами Украины. В сфере стратегической обороны интересы Украины и Европы совпадают чуть ли не на 100%", — подчеркнул Игорь Петренко.

По его словам, Украина является щитом Европы.

И это не красивые слова, а реальность. Объясню языком цифр. Сколько военных у Великобритании, которые будут готовы в критический момент развернуться и вести боевые действия? Их совсем немного – не больше 30 тысяч. Если добавить численность армий ключевых европейских стран, то придем к выводу, что Европа не способна защитить себя от российской армии. Об этом говорят все аналитики НАТО. Они прямо говорят, что прямое столкновение с Россией имело бы тяжелые последствия для Североатлантического союза. Именно поэтому Европа заинтересована в том, чтобы Украина сохраняла способность удерживать фронт по линии столкновения", — заявил политолог.

Кроме сохранения устойчивости на фронте, есть еще одна причина, почему в интересах Европы сохранять поддержку Украины, отметил эксперт.

"Это вопрос внутриукраинской устойчивости. Под влиянием враждебной пропаганды может наступить момент, когда в обществе будут превалировать настроения, мол, не Россия – агрессор, а все проблемы от того, что Украину бросили союзники. Такая история очень опасна и для Украины, и для Европы. К слову, поведение США, открыто отказывающихся помогать Украине, дает основания для распространения соответствующих пропагандистских месседжей. Готова ли Европа торговать и вести диалог с Россией? Конечно, готова. В то же время, Европа не готова, чтобы агрессивная Россия была рядом с ней и получила все, что пожелает. А поскольку у Европы есть возможности привлечь средства для усиления обороны Украины, то она будет это делать. К тому же Европа понимает, что без нее США не смогут выполнить все прихоти России. В частности, отменить самые болезненные европейские санкции. Мир вошел в очень серьезную зону турбулентности. Поэтому важно не забывать, что субъектность Украины – это не то, что мы обрели раз и навсегда, а то, что мы должны подтверждать каждый день", — подытожил он.