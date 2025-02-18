Почему Европу охватил переполох из-за войны в Украине: на что может рассчитывать Киев

Экстренный саммит в Париже, который созвал президент Франции Макрон, закончился поздно вечером 17 февраля. О конкретных решениях по итогам встречи не сообщалось. Однако в ЕС и НАТО заявили о необходимости больше инвестировать в оборону, а также предоставить Украине надежные гарантии безопасности. В частности, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после экстренного саммита в Париже заявил о готовности Европы взять на себя инициативу в вопросе предоставления Украине гарантий безопасности. Почему Европа только сейчас активизировалась? Сумеет ли Европа в одиночку предоставить Украине надежные гарантии безопасности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Европа за три года уже себя показала

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отметил, Европа только сейчас активизировалась, потому что у европейцев не было острой потребности делать это ранее. Ведь основную часть вооружений Украине передавали Соединенные Штаты, администрация Байдена.

"Также Вашингтон предоставлял Европе гарантии безопасности и не шла речь о том, что США могут покинуть НАТО. Также Штаты не оказывали давления на европейские страны, чтобы они повышали свои затраты на оборону. Так что в принципе нужно рассматривать всю эту ситуацию в более широком контексте последних 30 лет. После завершения Второй мировой войны та же Германия, как и ряд других европейских стран, строила свою экономику на дешёвых российских энергоресурсах, не рассматривая Россию в качестве угрозы. Европейцы сокращали свои производственные мощности по производству вооружений и так далее. Ну, а теперь, как говорится, жаренный петух клюнул в одно место", – отметил политолог.

Что касается того, смогут ли европейцы в одиночку предоставить надёжные гарантии безопасности Украине, то Максим Яли говорит, что его однозначный ответ – нет.

"Если европейцы не могут сойтись в вопросе отправки миротворцев в Украину, если они за эти 3 года так и не увеличили производственные мощности, срывали поставки вооружений, которые обещали Украине, то для нынешних политических лиц Европы это огромный вызов. И есть серьезные сомнения, учитывая то, как они ведут себя и как вели себя накануне полномасштабного вторжения, фактически сливая Украину, что они смогут дать адекватный и своевременный ответ", – подытожил эксперт.

Париж и Мюнхен, кто кого

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПрес инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, что 17 февраля 2025 года в Париже действительно состоялся экстренный саммит европейских лидеров, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В нем приняли участие главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По словам эксперта, основное внимание на саммите было уделено вопросам безопасности в Европе и роли европейских стран в обеспечении мира в Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности Европы взять на себя инициативу по предоставлению Украине гарантий безопасности, отметив, что европейские страны готовы увеличить инвестиции в коллективную безопасность.

"В то же время саммит, к сожалению, не привел к конкретным решениям по Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что подобные встречи не заканчиваются конкретными решениями, поскольку они не являются органом, способным принимать ключевые решения, а более созданы в декларативных целях. Теперь возникает резонный вопрос, почему собственно Европа активизировалась именно сейчас? По моему глубокому убеждению, активизация Европы в вопросах безопасности и предоставление гарантий Украине связана с несколькими факторами: во-первых, страх перед сумасшедшим кремлем и непосредственно усиление угрозы со стороны самой России, в том числе и ядерной угрозы: В связи с этим продолжение конфликта в Украине и другие возможные угрозы со стороны России подвергаются угрозе со стороны России. Давление со стороны США: Америка, которая традиционно играет ключевую роль в обеспечении безопасности Европы, теперь призывает европейцев брать на себя большую ответственность в вопросах обороны и предоставления гарантий Украине, тем самым как бы умывает руки – мол, это ваши проблемы, решайте их сами. Внутренние дискуссии в ЕС: разногласия между странами ЕС относительно подходов к безопасности и роли НАТО также способствуют поиску новых решений и инициатив. Сумеет ли Европа сама предоставить Украине надежные гарантии безопасности? Предоставление надежных гарантий безопасности Украине исключительно силами Европы является сложной задачей. Для эффективного обеспечения безопасности необходимы значительные ресурсы, координация между странами и поддержка со стороны международных партнеров, включая США. Кроме того, необходимо учитывать возможные реакции россии на такие шаги, контрмеры", – отметил Алексей Воронцов.

Что касается того, что можно ожидать в перспективе, то, по мнению собеседника портала "Комментарии", в ближайшей перспективе ожидается продолжение вялых дискуссий внутри ЕС и НАТО о роли Европы в обеспечении безопасности Украины, но это мягко сказано. После резкой, можно сказать бессмысленной риторики вице-президента США Венса на Мюнхенской конференции, по мнению политиков и аналитиков, администрация Трампа перешла красную границу отношений между США и союзной Европой и это создает реальное напряжение и недоразумение в глобальном мире.

"Конечно, возможно, будут сделаны адекватные шаги по увеличению оборонных расходов и укреплению коллективной безопасности. Однако принятие конкретных решений потребует времени и согласования позиций разных стран и международных партнеров. Некоторые страны уже начали активно увеличивать свои оборонные бюджеты, что может стать важным шагом по укреплению совместной безопасности. Теперь в повестке дня также стоит вопрос создания дополнительных экономических и политических гарантий для Украины, чтобы она могла чувствовать себя уверенно в своей борьбе за независимость. В перспективе возможно формирование нового пакета мер по безопасности, который будет включать как военные, так и политические гарантии, включая возможность проведения переговоров по долгосрочным соглашениям о безопасности при участии крупных игроков, таких как США и Великобритания, создание новых военных блоков альтернативных НАТО", – отметил эксперт.

Подытоживая Алексей Воронцов отметил, что ситуация остается достаточно сложной, и на решение этих вопросов потребуется время.

"Страны НАТО и ЕС, вероятно, будут работать над новыми формами сотрудничества, ориентированными на защиту стабильности и мира в Европе в условиях современной угрозы России. Ну и последнее, я считаю, что современный мир быстро меняется и для пожилых политических маразматиков унесет волна нового поколения, всему свое время. О Китае и азиатском мире пока молчу, отдельная тема…", — констатировал эксперт.

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