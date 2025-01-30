Почему в Европе задумываются о разделе Украины: о чем говорит заявление Джорджеску

Влияние ультраправых партий в Европе все больше ощущает на себе Украина. И, если мы уже привыкли к едким заявлениям, которые раздаются из Венгрии и Словакии, то несколько необычными есть заявления от политиков той же Румынии. Ультраправый пророссийский румынский политик Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством" и заявил, что ее "неизбежно" разделят между собой соседние государства. Стоит отметить, что Келин Джорджеску является не просто малоизвестным политиком, а пользующимся большой популярностью кандидатом в президенты Румынии. О чем говорят настроения Европы? Почему время от времени раздаются заявления о посягательствах на украинские территории? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Румынский политик Келин Джорджеску. Фото: из открытых источников

Россия систематически поддерживает ультраправые силы

Политический и военный аналитик Александр Кондратенко сразу заметил, что прежде, чем говорить, почему такие заявления раздаются, стоит упомянуть об итогах прошлогодних выборов в Европарламент, сколько в процентном отношении набрали ультраправые, не только в Румынии, а в целом по Европейскому Союзу. Там выходит достаточно существенное количество депутатов ультраправых взглядов – более 150.

"Возвращаясь к заявлению, которое сделал Джорджеску, стоит отметить, что это часть гораздо более широкого тренда в Европе, где ультраправые довольно точно используют различные популистские высказывания. Почему ультраправые набирают популярность? Этому есть несколько причин. Опять же, если мы будем смотреть исключительно в направлении Джорджеску и Румынии, то здесь много информации о российском влиянии и, как именно в Румынии происходили недавние выборы и кто больше всего финансировал компанию этого политика", – отметил эксперт.

Александр Кондратенко подчеркнул, что Россия систематически поддерживает ультраправые силы, а те, в свою очередь, активно распространяют пророссийские нарративы.

"Еще одной из причин популярности ультраправых является то, что эти партии апеллируют к национализму, традиционным ценностям, критикуют европейскую интеграцию. Все это в большей степени связано с экономической составляющей в ЕС. Там не все так хорошо, как рисуют СМИ. Еще один интересный момент – ультраправые используют Украину, как "удобного врага". Некоторые европейские политики пытаются заработать на Украине свои политические баллы и капитал. Они используют Украину в качестве удобного объекта для критики. Также следует упомянуть о таких понятиях, как исторический реваншизм. Ультраправые политики время от времени эту тему поднимают, а именно – по пересмотру границ, апеллируя ко всяким историческим образам", – отметил эксперт.

Относительно последствий для Украины от таких заявлений, как сделал Келин Джорджеску, Александр Кондратенко считает, что Киеву нужно быть достаточно пристальным к таким высказываниям.

"И несмотря на то, что позиция ЕС и ключевых его государств остается проукраинской, это влияние ультраправых в будущем может осложнить определенные моменты, связанные с интеграцией Украины в ЕС. Хотя, по моему глубокому убеждению, нас ни в ЕС, ни в НАТО не ждут. Эту тему мы переживали уже достаточное количество раз. Важным остается усиливать дипломатические усилия, но с той командой, с той дипломатической школой, которая есть на сегодняшний день, сложно будет работать на таком уровне. И, опять же, с такими элитами в странах ЕС, где набирают силу правые, ультраправые, которые, собственно, являются рупорами Кремля", – подытожил эксперт.

В Европе происходит "правый разворот"

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отметил, что заявление Келина Джорджеску говорит о том, что в Европе происходит так называемый "правый разворот", где правые, ультраправые партии получают всё большую поддержку среди населения на выборах. Эксперт считает, что это происходит из-за тех проблем, с которыми столкнулась Европа на протяжении как минимум последних десяти лет.

"Речь идет о большой инфляции, потоке незаконных мигрантов, в частности, из Сирии, если мы говорим о Германии и росте популярности там Альтернативы для Германии (АдГ). Мы видим также, что представители крайне правого крыла возглавляют правительство в Италии – госпожа Мелони. Можно также вспомнить Австрию, Венгрию и ряд других стран, где правые, праворадикальные партии получают всё большую поддержку. Естественно их представители довольно часто делают такие резонансные заявления, призывают к возрождению былого имперского могущества, предъявляют территориальные претензии, заигрывают с Россией. Москва этой ситуацией и сменой настроения в Европе активно пользуется, финансирует эти политические партии", – отметил Максим Яли.

Он подчеркивает, много было информации о том, что Кремль также стоит за финансированием той же Альтернативы для Германии.

"Что касается Келина Джорджеску, то как раз результаты первого тура выборов президента Румынии были отменены по причине того, что его обвиняли в пророссийскости, что за финансированием его предвыборной кампании в Тик-Токе стояла Россия. Так что, как мы видим, эти заявления полностью подтверждают подобные обвинения. Потому что Россия как раз с 2014 года призывала Польшу, Венгрию, Румынию поделить вместе с ней Украину", – резюмировал политолог.

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