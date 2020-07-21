Полиция Италии обнаружила партию кофейных зерен, начиненных кокаином

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Татьяна Веремеева
Следователи обнаружили 130 граммов кокаина в двухкилограммовой партии
кофейных зерен, прибывшей в аэропорт Милан-Мальпенса из Колумбии, говорится в
заявлении финансовой полиции Guardia di Finanza. Об этом сообщает CNN.
Таможенники решили проверить посылку, заметив, что ее предполагаемый получатель носит имя вымышленного персонажа: Сантино Д'Антонио – босса мафии в фильме "Джон Уик: Глава 2", сообщила итальянская полиция. Как только они вскрыли посылку, то обнаружили более 500 кофейных зерен, которые были выдолблены, наполнены кокаином и запечатаны темно-коричневой лентой, говорится в заявлении.
Полиция проследила за пакетом до Флоренции и арестовала 50-летнего
итальянца, когда он пришел, чтобы попытаться забрать посылку из табачной лавки
в городе.
Согласно заявлению, мужчина был зарегистрирован как проживающий в
колумбийском городе Медельин. Он уже был известен полиции и ранее был арестован
по обвинению в употреблении наркотиков.
Ранее "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины изъяла в порту "Южный",
что в Одесской области, 53,4
кг кокаина. Наркотики пытались ввезти из одной из стран Южной Америки
участники украинской наркогруппировки.
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