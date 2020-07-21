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Главная Новости Мир Европа Полиция Италии обнаружила партию кофейных зерен, начиненных кокаином
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Полиция Италии обнаружила партию кофейных зерен, начиненных кокаином

Полиция Италии обнаружила кокаин, засунутый в индивидуально выдолбленные кофейные зерна, после вскрытия посылки, адресованной вымышленному боссу мафии из голливудского фильма

сегодня, 05:45
Автор:

Татьяна Веремеева
Полиция Италии обнаружила партию кофейных зерен, начиненных кокаином

Следователи обнаружили 130 граммов кокаина в двухкилограммовой партии кофейных зерен, прибывшей в аэропорт Милан-Мальпенса из Колумбии, говорится в заявлении финансовой полиции Guardia di Finanza. Об этом сообщает CNN.

Таможенники решили проверить посылку, заметив, что ее предполагаемый получатель носит имя вымышленного персонажа: Сантино Д'Антонио – босса мафии в фильме "Джон Уик: Глава 2", сообщила итальянская полиция. Как только они вскрыли посылку, то обнаружили более 500 кофейных зерен, которые были выдолблены, наполнены кокаином и запечатаны темно-коричневой лентой, говорится в заявлении.


Полиция проследила за пакетом до Флоренции и арестовала 50-летнего итальянца, когда он пришел, чтобы попытаться забрать посылку из табачной лавки в городе.

Согласно заявлению, мужчина был зарегистрирован как проживающий в колумбийском городе Медельин. Он уже был известен полиции и ранее был арестован по обвинению в употреблении наркотиков.

Ранее "Комментарии" писали, что Служба безопасности Украины изъяла в порту "Южный", что в Одесской области, 53,4 кг кокаина. Наркотики пытались ввезти из одной из стран Южной Америки участники украинской наркогруппировки.


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