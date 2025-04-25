У европейских партнеров никогда не было реальных планов по отправке в Украину миротворческого контингента, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады подполковник Максим Жорин.

Миротворцев не будет. Фото из открытых источников

"Я в целом подозреваю, что все заявления об отправке своих военных в Украину – это пока чистой воды ложь. Никаких реальных планов никто нет", — подчеркнул Максим Жорин.

Офицер ВСУ отметил, что союзникам не сложно объяснить свое нежелание что-то действительно сделать высокими рисками, соцопросами или бюрократическими процедурами.

"Хотя ругать за это Европу не стоит – даже заявить о таких намерениях уже было незаурядным подвигом", – добавил он.

Ранее издание The Times писало о том, что европейцы могут отказаться от плана ввода своих войск в Украину. В Британии и других странах Европы обсуждается сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций. Лидеры некоторых стран считают, что это может вынудить Россию отодвинуть свои "красные линии" для достижения мирного соглашения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская оккупационная армия за последние сутки продвинулась в районе города Торец Донецкой области. Как сообщает военный паблик Deep State, армия России заняла населенный пункт Калиново юго-западнее Торецка. По информации Deep State, российские захватчики также продвинулись вблизи населенных пунктов Березовка и Тарасовка, а также по этому направлению.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что власти Украины готовятся к "худшему сценарию", сообщает Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.