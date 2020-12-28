Польша изменила правила въезда для украинцев

С сегодняшнего дня в Польше меняются правила въезда для украинцев. Такую информацию предоставляет посольство Украины в Польше.

Что надо знать о новых правилах въезда в Польшу. Фото: icg-seminar.com.ua

По новым правилам приоритет въезда имеют:

— лица с картой поляка или правом на жительство в Польше (неважно временное или постоянное);

— лица с национальной визой или лица, возвращаются на историческую родину;



— члены семей граждан Евросоюза или стран Европейского экономического пространства, а также Швейцарии;



— супруга или дети граждан Польши, или дети, находящиеся под опекой поляков.

Въехать в страну могут и граждане, которые будут работать на легальной работе и иметь доказательства — приглашение от работодателя. Пускать будут студентов и школьников учебных заведений Польши, ученых, которые планируют проводить опыты на территории страны, водителей международных перевозок, моряков и рыбаков, которые въезжают для транзита на место работы.

В страну могут попасть и дипломаты вместе с семьей и спортсмены, которые примут участие в спортивных соревнованиях. Въезд может быть разрешен и иностранным бизнесменам, которые имеют разрешение от министра иностранных дел Польши.

Однако все люди, которые хотят попасть в Польшу, должны пройти две недели самоизоляции или показать документ о наличии прививки против COVID-19.

Напоминаем, что Польша ввела жесткий карантин до 17 января. Поэтому будут закрываться горнолыжные трассы и магазины, которые продают товары второй необходимости.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Япония прекратила выдачу виз на въезд. Такое решение связано с распространением нового штамма коронавируса, который быстро передается.

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