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Польша изменила правила въезда для украинцев

Граждане, которые хотят попасть в Польшу, должны пройти две недели самоизоляции

сегодня, 10:30
Автор:

Кириєнко Анна

С сегодняшнего дня в Польше меняются правила въезда для украинцев. Такую информацию предоставляет посольство Украины в Польше.

Польша изменила правила въезда для украинцев

Что надо знать о новых правилах въезда в Польшу. Фото: icg-seminar.com.ua

По новым правилам приоритет въезда имеют:

— лица с картой поляка или правом на жительство в Польше (неважно временное или постоянное);

— лица с национальной визой или лица, возвращаются на историческую родину;

— члены семей граждан Евросоюза или стран Европейского экономического пространства, а также Швейцарии;

— супруга или дети граждан Польши, или дети, находящиеся под опекой поляков.

Въехать в страну могут и граждане, которые будут работать на легальной работе и иметь доказательства — приглашение от работодателя. Пускать будут студентов и школьников учебных заведений Польши, ученых, которые планируют проводить опыты на территории страны, водителей международных перевозок, моряков и рыбаков, которые въезжают для транзита на место работы.

В страну могут попасть и дипломаты вместе с семьей и спортсмены, которые примут участие в спортивных соревнованиях. Въезд может быть разрешен и иностранным бизнесменам, которые имеют разрешение от министра иностранных дел Польши.

Однако все люди, которые хотят попасть в Польшу, должны пройти две недели самоизоляции или показать документ о наличии прививки против COVID-19.

Напоминаем, что Польша ввела жесткий карантин до 17 января. Поэтому будут закрываться горнолыжные трассы и магазины, которые продают товары второй необходимости.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что Япония прекратила выдачу виз на въезд. Такое решение связано с распространением нового штамма коронавируса, который быстро передается.


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Источник: https://poland.mfa.gov.ua/news/rezhim-vyizdu-gromadyan-ukrayini-do-respubliki-polshcha?fbclid=IwAR1rwcC7CdQFSQ8HGXvEIfwQ1reWH1uG_5RVZIml_ggMr-hVxAV1YCr1DpQ
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