Польша объявила о новой инициативе для Украины

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Slava Kot
Польша совместно с Еврокомиссией собирается искать украинских детей, которые увезла или похитила Российская Федерация. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Украинский ребенок. Фото из открытых источников
На временно оккупированных территориях Украины российские представители, кроме пыток местного населения, также похищают детей и вывозят их на территорию РФ. Точное место пребывания и количество вывезенных украинских детей остается неизвестным.
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Польша объявила, что совместно с Еврокомиссией будет производить поиск украинских детей. В деятельность группы будут входить следственные действия для сбора доказательств похищения, а также создания механизма действий, который сможет решить проблему.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отреагировал на инициативу ЕС и поблагодарил союзников.
Сейчас в мире США сообщалось о 6 тыс. украденных украинских детях, однако реальная цифра, вероятно, намного больше.
Ранее, портал "Комментарии" сообщил, что Шмигаль объяснил, как правительство закроет дефицит бюджета в 38 миллиардов.
Также "Комментарии" писали о премьер-министре Украины, который ответил, когда будет примирение с Россией.
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