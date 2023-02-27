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Польша объявила о новой инициативе для Украины

Европейская комиссия и Польша создали инициативу, которая будет искать украинских детей и искать механизм их возвращения и наказания.

сегодня, 18:10
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Автор:

Slava Kot

Польша совместно с Еврокомиссией собирается искать украинских детей, которые увезла или похитила Российская Федерация. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Польша объявила о новой инициативе для Украины

Украинский ребенок. Фото из открытых источников

На временно оккупированных территориях Украины российские представители, кроме пыток местного населения, также похищают детей и вывозят их на территорию РФ. Точное место пребывания и количество вывезенных украинских детей остается неизвестным.


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"Местопребывание многих из этих детей неизвестно. Оценки очень разные, но даже самые сдержанные говорят по меньшей мере о шести тысячах задокументированных случаев краж детей", — отмечает министр по делам Евросоюза Шимон Шинковский вель Сенк.

Польша объявила, что совместно с Еврокомиссией будет производить поиск украинских детей. В деятельность группы будут входить следственные действия для сбора доказательств похищения, а также создания механизма действий, который сможет решить проблему.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль отреагировал на инициативу ЕС и поблагодарил союзников.

"Еврокомиссия и Польша приступают к инициативе по поиску детей, незаконно похищенных из Украины Россией. Мы благодарны Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен и Матеушу Моравецкому. Надо вернуть в Украину похищенных детей и наказать Россию за преступления", — заявил Шмигаль.

Сейчас в мире США сообщалось о 6 тыс. украденных украинских детях, однако реальная цифра, вероятно, намного больше.

Ранее, портал "Комментарии" сообщил, что Шмигаль объяснил, как правительство закроет дефицит бюджета в 38 миллиардов.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Украины, который ответил, когда будет примирение с Россией.



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Источник: https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1630224068107554818
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