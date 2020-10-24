Польша переходит к практически полному запрету абортов

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Татьяна Веремеева
Верховный
суд Польши принял
решение, что аборты из-за дефектов плода
являются неконституционными, что привело страну к почти полному запрету на
прерывание беременности и вызвало гневные протесты в Варшаве. Об этом пишет CNN.
В стране и раньше были одни из самых жестоких норм
касательно абортов в Европе. Теперь аборты будут разрешать только в случаях изнасилования, инцеста или когда жизнь матери
находится в опасности.
Правительство
Польши уже несколько месяцев предпринимает шаги по дальнейшему ограничению
абортов, что вызывает тревогу среди активистов движения "За права
женщин" и правозащитников.
Около
98% абортов в Польше были сделаны в результате дефектов плода, что означает,
что постановление запрещает практически все процедуры прерывания беременности,
происходящие в стране. Активисты заявляют, что из-за подобного решения женщины будут вынуждены вынашивать
ребенка, зная при этом, что он не выживет во время родов.
Постановление
Конституционного суда Польши ознаменовало собой первое
изменение польского закона об абортах с 1993 года, которое
было принято после многолетних усилий правого правительства страны по
ограничению доступа к прерыванию беременности.
Ранее "Комментарии" писали, что правительство Новой
Зеландии приняло законопроект,
который разрешает женщинам делать аборты и исключает такой поступок из
закона о преступлениях.
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