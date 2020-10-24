Польша переходит к практически полному запрету абортов

Верховный суд Польши принял решение, что аборты из-за дефектов плода являются неконституционными, что привело страну к почти полному запрету на прерывание беременности и вызвало гневные протесты в Варшаве. Об этом пишет CNN.



В стране и раньше были одни из самых жестоких норм касательно абортов в Европе. Теперь аборты будут разрешать только в случаях изнасилования, инцеста или когда жизнь матери находится в опасности.

Правительство Польши уже несколько месяцев предпринимает шаги по дальнейшему ограничению абортов, что вызывает тревогу среди активистов движения "За права женщин" и правозащитников.

Около 98% абортов в Польше были сделаны в результате дефектов плода, что означает, что постановление запрещает практически все процедуры прерывания беременности, происходящие в стране. Активисты заявляют, что из-за подобного решения женщины будут вынуждены вынашивать ребенка, зная при этом, что он не выживет во время родов.

Постановление Конституционного суда Польши ознаменовало собой первое изменение польского закона об абортах с 1993 года, которое было принято после многолетних усилий правого правительства страны по ограничению доступа к прерыванию беременности.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство Новой Зеландии приняло законопроект, который разрешает женщинам делать аборты и исключает такой поступок из закона о преступлениях.

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