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Польша переходит к практически полному запрету абортов

В Польше проходят массовые протесты из-за запрета абортов

сегодня, 05:30
Автор:

Татьяна Веремеева

Верховный суд Польши принял решение, что аборты из-за дефектов плода являются неконституционными, что привело страну к почти полному запрету на прерывание беременности и вызвало гневные протесты в Варшаве. Об этом пишет CNN.

Польша переходит к практически полному запрету абортов

В стране и раньше были одни из самых жестоких норм касательно абортов в Европе. Теперь аборты будут разрешать только в случаях изнасилования, инцеста или когда жизнь матери находится в опасности.

Правительство Польши уже несколько месяцев предпринимает шаги по дальнейшему ограничению абортов, что вызывает тревогу среди активистов движения "За права женщин" и правозащитников.

Около 98% абортов в Польше были сделаны в результате дефектов плода, что означает, что постановление запрещает практически все процедуры прерывания беременности, происходящие в стране. Активисты заявляют, что из-за подобного решения женщины будут вынуждены вынашивать ребенка, зная при этом, что он не выживет во время родов.

Постановление Конституционного суда Польши ознаменовало собой первое изменение польского закона об абортах с 1993 года, которое было принято после многолетних усилий правого правительства страны по ограничению доступа к прерыванию беременности.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство Новой Зеландии приняло законопроект, который разрешает женщинам делать аборты и исключает такой поступок из закона о преступлениях.


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