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Помощь может оказаться под вопросом: ЕБРР вышел с заявлением из-за закона о НАБУ и САП

ЕБРР разделяет обеспокоенность, высказанную ЕС относительно событий вокруг НАБУ и САП в Украине

24 июля 2025, 10:58
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", Европейский банк реконструкции и развития, который предоставляет Украине финансовую и техническую поддержку для экономического развития и реформ, выступил с заявлением, что разделяет обеспокоенность партнеров относительно событий вокруг антикоррупционных органов Украины. 

Помощь может оказаться под вопросом: ЕБРР вышел с заявлением из-за закона о НАБУ и САП

ЕБРР. Фото: из открытых источников

"ЕБРР разделяет обеспокоенность, высказанную ЕС, послами стран "Большой семерки" и международными партнерами относительно событий вокруг НАБУ и САП в Украине", – говорится в заявлении, опубликованном на Facebook-странице банка.

В банке отметили, что независимость антикоррупционных органов является ключевым компонентом верховенства права и пообещали продолжать сотрудничество с украинскими властями по этому вопросу.

Накануне в Организации экономического сотрудничества и развития предупредили Киев о том, что атака на антикоррупционные органы негативно повлияет на оборонные инвестиции в Украину и на финансирование восстановления.

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис заявлял, что финпомощь Украине зависит от дальнейших событий по НАБУ и САП.

В Европарламенте выразили мнение, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

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