После полномасштабного вторжения в Украину, страны Европы снизили импорт российского газа, однако наращивают свою зависимость от азотных удобрений, в частности аммиака и мочевины. Один из крупнейших мировых производителей азотных минеральных удобрений считает, что российские "удобрения – это новый газ".



Азотные минеральные удобрения. Фото из открытых источников

По данным Евростата Европа в прошлом году вдвое увеличила импорт мочевины из России по сравнению с 2022 годом. Таким образом, российская мочевина заполняет треть от общего объема этих минеральных удобрений.

"Удобрения – это новый газ. Парадокс состоит в том, что целью является снижение зависимости Европы от России, а теперь мы слепо передаем России важнейшие продовольственные и удобрительные мощности", – сказал директор одного из крупнейших производителей азотных минеральных удобрений Yara International Свейн Торе Хольсетер.

Санкции против РФ снизили доступность природного газа, который является основным сырьем для производства азотных удобрений, в частности аммиака и мочевины. В результате цены на удобрения стали выше, что привело к финансовому удару по европейским фермерам, а фермеры из Африки и других стран отказались от удобрений и потеряли урожайность.

Свейн Торе Хольсетер указывает, что Россия является одним из крупнейших поставщиков удобрений, и благодаря своему доминированию на этом рынке, Кремль может поступать так же, как и с газом, то есть прибегать к политическому шантажу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский посол пожаловался на санкции против России от США.

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