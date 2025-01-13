После оскорблений и угроз Фицо пригласил Зеленского на переговоры в "кратчайшие сроки"

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Лиля Воробьева
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением встретиться для обсуждения вопроса прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Роберт Фицо (фото из открытых источников)
В видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook, Фицо отметил важность скорейшего проведения переговоров. "Встреча может состояться на территории Словацкой Республики, недалеко от границы со Словакией. Символично, что для поездки к нам вы могли бы воспользоваться прямым железнодорожным сообщением между Киевом и Кошице, которое стало результатом совместных усилий наших правительств", — отметил премьер.
Фицо выразил обеспокоенность, что решение Украины о прекращении транзита газа может нанести значительный ущерб как Европейскому Союзу, так и Словакии, а также самой Украине. Он также подчеркнул, что не стремится к дальнейшему обострению напряженности между странами.
Роберт Фицо подчеркнул, что он всегда ратовал за необходимость немедленного прекращения боевых действий, акцентируя на важности поиска мирного разрешения конфликта.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский об отказе Словакии от газовой помощи . Украина предложила Словакии помощь в переходе от российского газа к альтернативным источникам поставок, но премьер-министр Роберт Фицо "свысока отказался" от этой инициативы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении на платформе X.
Как отметил Зеленский, европейские партнеры заранее предупреждали Словакию о необходимости подготовиться к потенциальному прекращению транзита газа через Украину. Однако премьер Словакии избрал пассивную позицию, вместо этого сейчас использует "популизм, ложь и обвинения", чтобы скрыть собственную ответственность за энергетические проблемы страны.
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