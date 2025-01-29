После прекращения транзита российского газа в Приднестровье открыли мемориал погибшим в энергокризисе

В Приднестровье состоялась "акция памяти по поводу погибших во время энергетического кризиса", которая стала попыткой местных властей обвинить в смертях Кишинев из-за того, что Украина остановила транзит российского газа.

Памятник "жертвам энергетического кризиса" в Приднестровье

Некоторые жители непризнанного Приднестровья организовали акцию в Тирасполе и возложили цветы к памятнику первой электростанции в память о погибших. У памятника также поставили портреты погибших, свечи и батарею. Недавно в Приднестровье от угарного газа и пожаров погибли 6 человек. Их смерть связывают с остановкой российского газа и попыткой обогреться некачественными приборами.

Однако местные власти Приднестровья используют эти случаи как орудия пропаганды и обвиняют Молдову в блокировании российского газа. На прошлой неделе они организовали небольшие акции протеста с плакатами, на которых были надписи: "Молдова виновата в гибели приднестровских граждан", "Молдова, пропусти газ" и "Нет геноциду приднестровского народа".

Пресс-секретарь молдавского правительства Даниэл Воде прокомментировал эти протесты и связал их с Россией.

"Из опыта прошлых протестов, состоявшихся в регионе, мы знаем, что их координируют так называемые власти, которые руководствуются из Москвы", — подчеркнул Воде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Приднестровью предлагали разные варианты разрешения энергетического кризиса. К примеру, покупать газ у ЕС, а Владимир Зеленский предложил предоставить украинский уголь. Однако лидер непризнанного региона Вадим Красносельский отклонил эти предложения.

Также "Комментарии" писали, что Молдова готова обеспечить Приднестровье газом до 10 февраля, в обмен на бесплатную энергию.