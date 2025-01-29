logo

BTC/USD

102530.14

ETH/USD

3111.59

LTC/USD

112.28

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа После прекращения транзита российского газа в Приднестровье открыли мемориал погибшим в энергокризисе
commentss НОВОСТИ Все новости

После прекращения транзита российского газа в Приднестровье открыли мемориал погибшим в энергокризисе

В Приднестровье обвиняют Молдову в невозможности получения российского газа.

сегодня, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Приднестровье состоялась "акция памяти по поводу погибших во время энергетического кризиса", которая стала попыткой местных властей обвинить в смертях Кишинев из-за того, что Украина остановила транзит российского газа.

После прекращения транзита российского газа в Приднестровье открыли мемориал погибшим в энергокризисе

Памятник "жертвам энергетического кризиса" в Приднестровье

Некоторые жители непризнанного Приднестровья организовали акцию в Тирасполе и возложили цветы к памятнику первой электростанции в память о погибших. У памятника также поставили портреты погибших, свечи и батарею. Недавно в Приднестровье от угарного газа и пожаров погибли 6 человек. Их смерть связывают с остановкой российского газа и попыткой обогреться некачественными приборами.

Однако местные власти Приднестровья используют эти случаи как орудия пропаганды и обвиняют Молдову в блокировании российского газа. На прошлой неделе они организовали небольшие акции протеста с плакатами, на которых были надписи: "Молдова виновата в гибели приднестровских граждан", "Молдова, пропусти газ" и "Нет геноциду приднестровского народа".

Пресс-секретарь молдавского правительства Даниэл Воде прокомментировал эти протесты и связал их с Россией.

"Из опыта прошлых протестов, состоявшихся в регионе, мы знаем, что их координируют так называемые власти, которые руководствуются из Москвы", — подчеркнул Воде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Приднестровью предлагали разные варианты разрешения энергетического кризиса. К примеру, покупать газ у ЕС, а Владимир Зеленский предложил предоставить украинский уголь. Однако лидер непризнанного региона Вадим Красносельский отклонил эти предложения.

Также "Комментарии" писали, что Молдова готова обеспечить Приднестровье газом до 10 февраля, в обмен на бесплатную энергию.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости