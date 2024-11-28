Послевыборный хаос в Румынии: им нужно перечислить все голоса

Высший суд Румынии приказал перечислить голоса первого тура президентских выборов после того, как ультранационалист Келин Джорджеску, который одержал неожиданную победу. Это решение принято в ответ на заявления о возможных нарушениях во время избирательного процесса.

Румыния пересчитают результаты выборов

Двое из 13 кандидатов в президенты в среду попросили суд признать недействительным состоявшийся 24 ноября первый тур выборов в Румынии.

Один из истцов, Кристиан Тергес, получивший около 1% голосов, утверждал, что другая кандидатка Елена Ласкони получила часть своих голосов незаконно. По его словам, румынский ЦИК якобы насчитал ей голоса бывшего премьер-министра Румынии Людовика Орбана, снявшегося слишком поздно, чтобы быть изъятым из списка кандидатов. Высший суд Румынии решил рассмотреть ходатайство и утвердил пересчет голосов.

Второй истец, Себастьян Попеску, получил 0,15% голосов, обвинил Джорджеску в сокрытии источников финансирования кампании. Неожиданный победитель первого тура Джорджеску заявил, что не потратил денег на свою кампанию. Однако суд отклонил прошение Попеску, считая его слишком поздним.

Таким образом, суд решил отложить утверждение результатов первого тура до пересчета голосов. Это решение откладывает официальное начало предвыборной кампании для второго тура, запланированного на 8 декабря.

Напомним, что по данным экзитпола Джорджеску должен был получить около 10% голосов, однако стал победителем выборов — 22,94%. На втором месте представитель оппозиционного Союза спасения Румынии Елена Ласкони — 19,18%. Действующий глава правительства Румынии Марчел Чолаку оказался на третьем займе уступив 2742 голоса Ласкони.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за выборов в Румынии над Украиной нависла новая угроза.