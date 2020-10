Правительство Финляндии возглавит 16-летняя активистка

Правительство Финляндии временно возглавит 16-летняя активистка. В кресло премьер-министра Аава Мурто сядет на один день в рамках Международного дня девушек ООН, который отмечают сегодня, 7 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров страны.

Аава Мурто. Фото: пресс-служба правительства Финляндии

Финский Кабинет министров известен тем, что его возглавляет самая молодая премьер-министр в мире. Санне Марин было всего 34 года, когда она получила этот пост. Теперь же она с радостью согласилась уступить его на один день.

Прежде всего новоиспеченному премьеру предстоит встретиться с самой Марин. Они обсудят роль Финляндии в мировой политике. А также будут говорить о том, как можно эффективно использовать способности девушек для развития сферы технологий. Отметим, что темой Международного дня девушек ООН как раз стало влияние технологий на гендерное равенство.

Кроме того в течение этого дня Аава Мурта встретится с канцлером юстиции Туомасом Пейсти, министром внешней торговли Виле Скиннари, также членом парламента Ийрисом Суомелою.

Prime Minister @MarinSanna will let 16-year-old Aava Murto take her place for a day.



Prime Minister Marin will participate in the Girls Takeover event organised by @PlanGlobal on 7 October.#GirlsTakeover



