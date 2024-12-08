Правительство Грузии жестко ограничило протестующих: подробности

Уже до конца месяца в Грузии вступит в силу новый закон, который запрещает скрывать лица во время массовых акций и протестов. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Запрет будет касаться всех предметов, которые могут закрывать лицо, включая маски, респираторы, очки и противогазы. Цель нового закона — уменьшить уровень насилия на протестах и упростить идентификацию нарушителей. Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на NewsGeorgia.

Чего больше не смогут делать протестующие в Грузии

По словам премьера, протестующие часто пользуются масками, что затрудняет работу полиции.

"Когда все ходят в масках, реагировать на ситуацию становится значительно сложнее", — отметил Кобахидзе.

Кроме того, грузинские власти ограничили продажу пиротехники и других средств, которые используются во время акций протеста. Это решение направлено на снижение рисков, связанных с травмами и вредом, который может вызвать использование таких предметов.

Правозащитники и общественные организации по-разному оценили нововведения. Одни поддерживают меры для обеспечения порядка, другие же опасаются, что это может нарушать права граждан на свободу самовыражения.

Отмечается, что маскировку во время протестов активно используют не только участники акций, но и представители правоохранительных органов, включая патрульных полицейских и силовиков в штатском. Поэтому новый закон призван сделать процессы на акциях более прозрачными и равными для всех сторон.

Пока не уточнено, какое наказание ждет тех, кто нарушит новые правила.

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