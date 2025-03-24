Премьер Гренландии попросил о защите у мира через Трампа: в чем причина

Премьер Гренландии Муте Буруп Эгеде обратился к международному сообществу с требованием вмешаться после анонса визита представителей администрации Дональда Трампа, среди которых советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и друга леди США Уша Вэнс. Он заявил, что этот визит является примером "иностранного вмешательства".

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По информации The Guardian, Уолтц и Вэнс приедут в Гренландию на этой неделе в рамках делегации, в состав которой также войдет министр энергетики США Крис Райт. Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен совершить Гренландию частью США "любым способом", и не исключал возможности применения военной или экономической силы для достижения этой цели.

В связи с этим датская полиция сообщила, что направит в Гренландию дополнительные силы и специально обученных собак для усиления мер безопасности перед приездом американской делегации.

Напомним, что недавно в Гренландии состоялись выборы, в результате которых партия премьера Эгеде потерпела поражение, а партия демократической оппозиции стала самой большой в парламенте страны. Это повлияло на политическую ситуацию в стране и теперь ведутся переговоры о формировании новой коалиции.

Эгеде выразил возмущение из-за неактивной позиции международных союзников Гренландии и отметил, что если они не выразят четкую поддержку против агрессивных действий США, ситуация будет только ухудшаться. Он отметил необходимость откровенного и сильного голоса союзников Гренландии.

Лидер демократов Гренландии, Йенс-Фредерик Нильсен, который, вероятно, станет следующим премьер-министром, также раскритиковал США за "неуважение" во время организации визита, учитывая, что переговоры о новой коалиции еще не завершены.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп не исключил возможности военного вмешательства и последующей аннексии автономной территории Дании крупнейшего острова мира Гренландии. Исполняющий обязанности главы правительства Гренландии Муте Эгеде решительно ответил Трампу.