Премьер Грузии раскрыл план действий после протестов оппозиции

26 октября в Грузии прошли парламентские выборы, где главная борьба развернулась между пророссийской партией "Грузинская мечта" и оппозиционными проевропейскими силами. По предварительным данным, правящая партия получила более 54% голосов, что позволяет ей остаться у власти. В то же время четыре оппозиционные партии, которые смогли преодолеть 5-процентный барьер, вместе набрали около 35% голосов.

Ираклий Кобахидзе

После объявления результатов выборов оппозиция заявила, что не признает их и планирует организовать акции протеста. Однако премьер-министр Ираклий Кобахидзе заверил, что парламент приступит к работе, как и планировалось, и правительство будет сформировано, несмотря на несогласие оппонентов.

За все эти годы они ни разу не смогли принять результаты выборов, достойно воспринять свое поражение. Они потерпели поражение в девятый раз… Любая попытка обжаловать конституционное устройство неприемлема”, – подчеркнул Кобахидзе.

Теперь, получив большинство в парламенте, у "Грузинской мечты" есть возможность избрать нового президента страны. Согласно новым правилам, главу государства будет выбирать специальная коллегия, в которую войдут депутаты парламента, представители автономий Абхазии и Аджарии, а также местных органов власти. Выборы президента должны пройти в течение 45 дней после первого заседания парламента.

Впрочем, партии пока не хватает необходимого количества голосов для импичмента действующего президента Саломе Зурабишвили. Для этого понадобится поддержка 100 депутатов, что на сегодняшний день является недостижимым для правящей силы.