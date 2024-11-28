logo

BTC/USD

95284.24

ETH/USD

3567.42

LTC/USD

95.04

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Грузия отказывается вести переговоры по вступлению в ЕС - премьер-министр Кобахидзе
commentss НОВОСТИ Все новости

Грузия отказывается вести переговоры по вступлению в ЕС - премьер-министр Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе сообщил об отказе Грузии от переговоров по вступлению в ЕС.

сегодня, 16:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия временно отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.

Грузия отказывается вести переговоры по вступлению в ЕС - премьер-министр Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото из открытых источников

Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил об изменении внешней политики Грузии и временном отказе от переговоров о вступлении страны в ЕС.

"Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных грантов со стороны Европейского Союза", – сказал Кобахидзе.

Недавно спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия может не извлечь пользу от членства в ЕС. По его словам, после вступления в ЕС, Грузия понесет экономические потери и ограничения, что станет "крушением винодельческой отрасли".

"Стань мы сегодня членом Евросоюза, знаете сколько свободной торговли придется отменить? Знаете, из сколько стран придется отменить безвизовый режим? С одной стороны, стоит интеграция с Евросоюзом, с другой, стоит дезинтеграция со многими странами", — сказал Папуашвили.

Напомним, что Европейский совет заявил о прекращении процесса интеграции Грузии в ЕС из-за деятельности правящей партии "Грузинская мечта". Кроме того, Европарламент заявил, что не признает результаты выборов в Грузии и призывает к повторному голосованию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Грузии массово отменяют результаты выборов.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сделал прогноз о скором окончании войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ekhokavkaza.com/a/kobahidze-gruziya-otkazyvaetsya-ot-peregovorov-o-vstuplenii-v-es-do-2028-goda/33219296.html
Теги:

Новости

Все новости