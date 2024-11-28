Грузия отказывается вести переговоры по вступлению в ЕС - премьер-министр Кобахидзе

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Slava Kot
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия временно отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото из открытых источников
Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил об изменении внешней политики Грузии и временном отказе от переговоров о вступлении страны в ЕС.
Недавно спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия может не извлечь пользу от членства в ЕС. По его словам, после вступления в ЕС, Грузия понесет экономические потери и ограничения, что станет "крушением винодельческой отрасли".
Напомним, что Европейский совет заявил о прекращении процесса интеграции Грузии в ЕС из-за деятельности правящей партии "Грузинская мечта". Кроме того, Европарламент заявил, что не признает результаты выборов в Грузии и призывает к повторному голосованию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Грузии массово отменяют результаты выборов.
Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сделал прогноз о скором окончании войны в Украине.
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