Грузия отказывается вести переговоры по вступлению в ЕС - премьер-министр Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия временно отказывается от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Фото из открытых источников

Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил об изменении внешней политики Грузии и временном отказе от переговоров о вступлении страны в ЕС.

"Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных грантов со стороны Европейского Союза", – сказал Кобахидзе.

Недавно спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что Грузия может не извлечь пользу от членства в ЕС. По его словам, после вступления в ЕС, Грузия понесет экономические потери и ограничения, что станет "крушением винодельческой отрасли".

"Стань мы сегодня членом Евросоюза, знаете сколько свободной торговли придется отменить? Знаете, из сколько стран придется отменить безвизовый режим? С одной стороны, стоит интеграция с Евросоюзом, с другой, стоит дезинтеграция со многими странами", — сказал Папуашвили.

Напомним, что Европейский совет заявил о прекращении процесса интеграции Грузии в ЕС из-за деятельности правящей партии "Грузинская мечта". Кроме того, Европарламент заявил, что не признает результаты выборов в Грузии и призывает к повторному голосованию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Грузии массово отменяют результаты выборов.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сделал прогноз о скором окончании войны в Украине.