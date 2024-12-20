logo

BTC/USD

96956.50

ETH/USD

3400.99

LTC/USD

97.24

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Премьер Литвы объяснил, как должны проходить переговоры Украины с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Премьер Литвы объяснил, как должны проходить переговоры Украины с Россией

Литва: переговоры с РФ возможны только после победы Украины

сегодня, 16:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас во время визита в Киев 20 декабря заявил, что переговоры Украины с Россией могут пройти только после победы в войне. Он подчеркнул, что сейчас Украина защищает не только себя, но всю Европу.

Премьер Литвы объяснил, как должны проходить переговоры Украины с Россией

Без победы Украины - никаких переговоров!» - жесткое заявление премьера Литвы

"Если Украина захочет и будет вынуждена сесть за стол переговоров, то это должно быть только при победе Украины", - подчеркнул Палуцкас во время совместного брифинга с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Литва остается надежным союзником Украины в войне с Россией. Палуцкас заверил, что его страна будет продолжать поддержку на всех уровнях от оружия до гуманитарной помощи. Он также отметил, что Литва активно поддерживает стремление Украины стать членом Евросоюза и НАТО.

Также он заявил, что санкции против России и Беларуси нужно ужесточать, чтобы максимально ограничить возможности агрессора финансировать войну.

Ранее "Комментарии" писали, что Беларусь остается источником рисков для Европы. Литва потребует ужесточения санкций против Минска на уровне с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседи во время совместной пресс-конференции с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Читайте на портале "Комментарии" — Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис выступил с резкой критикой в адрес НАТО в связи с падением российских беспилотников на территории стран-членов альянса. В публикации в соцсети X он подчеркнул, что ситуации, которые только три года назад казались невозможными, теперь стали обычным и нуждаются в немедленной реакции и изменениях в стратегии обороны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sud.ua/uk/news/ukraine/318713-esli-kiev-zakhochet-sest-za-stol-peregovorov-eto-dolzhno-byt-tolko-posle-pobedy-ukrainy-premer-litvy-palutskas
Теги:

Новости

Все новости