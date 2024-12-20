Премьер Литвы объяснил, как должны проходить переговоры Украины с Россией

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас во время визита в Киев 20 декабря заявил, что переговоры Украины с Россией могут пройти только после победы в войне. Он подчеркнул, что сейчас Украина защищает не только себя, но всю Европу.

Без победы Украины - никаких переговоров!» - жесткое заявление премьера Литвы

"Если Украина захочет и будет вынуждена сесть за стол переговоров, то это должно быть только при победе Украины", - подчеркнул Палуцкас во время совместного брифинга с премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Литва остается надежным союзником Украины в войне с Россией. Палуцкас заверил, что его страна будет продолжать поддержку на всех уровнях от оружия до гуманитарной помощи. Он также отметил, что Литва активно поддерживает стремление Украины стать членом Евросоюза и НАТО.

Также он заявил, что санкции против России и Беларуси нужно ужесточать, чтобы максимально ограничить возможности агрессора финансировать войну.

Ранее "Комментарии" писали, что Беларусь остается источником рисков для Европы. Литва потребует ужесточения санкций против Минска на уровне с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседи во время совместной пресс-конференции с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Читайте на портале "Комментарии" — Литовский министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис выступил с резкой критикой в адрес НАТО в связи с падением российских беспилотников на территории стран-членов альянса. В публикации в соцсети X он подчеркнул, что ситуации, которые только три года назад казались невозможными, теперь стали обычным и нуждаются в немедленной реакции и изменениях в стратегии обороны.