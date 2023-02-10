На фоне плана Кремля захватить Молдову, премьер страны уходит в отставку

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Slava Kot
10 февраля премьер-министр Наталья Гаврилица объявила, что она, а по конституции Молдавии и правительство страны в отставку. Правительство под руководством Гаврилицы проработало 1,5 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на молдавский ресурс News M aker .
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица
Наталья Гаврилица собрала брифинг 10 февраля, во время которого объявила о своей отставке и сформированном правительстве. Во время брифинга чиновница отметила, что в этот сложный период ей удалось сохранить страну в безопасности, а также получить на международной арене.
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Наталья Гаврилица сообщила, что будет продолжать оставаться на службе своего народа и отметила, что "верит в Молдову".
Заявление об уходе с поста премьер-министра Молдовы прозвучало вскоре после того, как российская ракета пролетела над воздушным пространством страны. Также днем ранее Зеленский обнародовал план Кремля по захвату Молдовы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Молдовы и Румынии на российские ракеты, нарушившие воздушное пространство обеих стран.
Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, что Украина перехватила план Кремля уничтожить европейскую страну.
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