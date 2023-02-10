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Главная Новости Мир Европа На фоне плана Кремля захватить Молдову, премьер страны уходит в отставку
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На фоне плана Кремля захватить Молдову, премьер страны уходит в отставку

После полутора лет работы правительство Молдовы и ее премьер-министр Наталья Гаврилица уходят в отставку.

сегодня, 14:17
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Автор:

Slava Kot

10 февраля премьер-министр Наталья Гаврилица объявила, что она, а по конституции Молдавии и правительство страны в отставку. Правительство под руководством Гаврилицы проработало 1,5 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на молдавский ресурс News M aker .

На фоне плана Кремля захватить Молдову, премьер страны уходит в отставку

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица

Наталья Гаврилица собрала брифинг 10 февраля, во время которого объявила о своей отставке и сформированном правительстве. Во время брифинга чиновница отметила, что в этот сложный период ей удалось сохранить страну в безопасности, а также получить на международной арене.


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"Мы вели постоянный диалог со стратегическими партнерами Молдовы. Мы справились с кризисом беженцев и завоевали симпатии всего мира. И самое главное, нам удалось добиться статуса кандидата в члены Евросоюза", — сказала чиновница.

Наталья Гаврилица сообщила, что будет продолжать оставаться на службе своего народа и отметила, что "верит в Молдову".

"Я иду с чувством исполненного долга и спокойным сердцем. Дорогие граждане, призываю вас оставаться солидарными, чтобы превратить Молдову в европейское государство", — добавила Гаврилица.

Заявление об уходе с поста премьер-министра Молдовы прозвучало вскоре после того, как российская ракета пролетела над воздушным пространством страны. Также днем ранее Зеленский обнародовал план Кремля по захвату Молдовы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Молдовы и Румынии на российские ракеты, нарушившие воздушное пространство обеих стран.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, что Украина перехватила план Кремля уничтожить европейскую страну.



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Источник: https://newsmaker.md/rus/novosti/gavrilitsa-obyavila-ob-otstavke-s-posta-premer-ministra/
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