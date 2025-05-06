Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прыгнул в реку из-за слухов

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо решил прыгнуть в реку, чтобы показать свое крепкое здоровье. Таким образом, словацкий лидер отреагировал на слухи об ухудшении его состояния перед визитом в Москву на 9 мая.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо на платформе X опубликовал изображение своего утреннего купания в реке. Премьер-министр добавил текст, в котором отреагировал на слухи словацких СМИ относительно его здоровья.

"Я ждал вас этим утром, где вы были? Буквально вчера журналисты "волновались", или я вообще дышу и смогу ли я подняться по лестнице в свой офис... Так что сегодня утром я пригласил их на реку, чтобы разогреться и поплавать. Мне кажется, что им это очень нужно. Никто не явился. Я понимаю — морочило немного и было прохладно ", — саркастически написал Фицо.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в последние дни избегал публичных выступлений, что вызвало предположение об ухудшении состояния его здоровья, в частности из-за покушения, которое произошло год назад.

Также Фицо подтвердил, что планирует приехать в Москву 9 мая и поучаствовать в мероприятиях ко Дню победы.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил об отсутствии гарантий безопасности для иностранных лидеров, которые посетят Москву 9 мая. Фицо резко ответил на предупреждение Зеленского словами о "большом неуважении" к РФ.

Также "Комментарии" писали, что Фицо раскритиковал ЕС из-за осуждения поездок в Москву на 9 мая. В Европейском Союзе отреагировали, указав на существование договоренности после начала полномасштабного вторжения России в Украину.



