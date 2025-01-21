Президент Болгарии сделал скандальное заявление о войне в Украине

Президент Болгарии Румен Радев снова высказался в антиукраинском и пророссийском контексте. Во время своего выступления на Софийском экономическом форуме он критиковал украинское контрнаступление в 2023 году, обвинив Украину и ее европейских партнеров в гибели сотен тысяч человек. Это заявление он также опубликовал на своей странице в Facebook

Румен Радев (фото из открытых источников)

"Кто возьмет на себя ответственность за сотни тысяч жертв контрнаступления Украины, которые многие европейские лидеры поощряли утопическим заверением в победе над Россией? Какие причины привели к тому, что, как отметил генсек НАТО, совокупный валовой внутренний продукт Запада по сравнению с Россией составляет 25 к 1, а Россия производит в 3-4 раза больше боеприпасов и военной техники? Между тем годами насаждается предположение, что российская экономика упадет через несколько месяцев, но европейские правительства падают, а европейские экономические санкции против Москвы теряют смысл из-за покупки российских энергоресурсов странами Глобального Юга", – отметил болгарский президент.

Болгарский президент задал ряд вопросов, в частности, относительно отставания ЕС в инновациях, энергетического кризиса и падения конкурентоспособности, а также неспособности Европы обеспечить свою безопасность.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Болгарии заявили о претензиях на часть страны . В Болгарии начали "фантазировать" о разделе Украины — "посмотрели" на часть Одесской области. Такое смелое предположение сделал лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Партию называют пророссийской.

По убеждению Костадинова, "болгары составляют большинство населения Южной Бессарабии (южная часть Одесской области)", и поэтому якобы "нет ничего логичнее, чем возвращение региона обратно в состав Болгарии".

