Президент Болгарии сделал скандальное заявление о войне в Украине

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Лиля Воробьева
Президент Болгарии Румен Радев снова высказался в антиукраинском и пророссийском контексте. Во время своего выступления на Софийском экономическом форуме он критиковал украинское контрнаступление в 2023 году, обвинив Украину и ее европейских партнеров в гибели сотен тысяч человек. Это заявление он также опубликовал на своей странице в Facebook
Румен Радев (фото из открытых источников)
Болгарский президент задал ряд вопросов, в частности, относительно отставания ЕС в инновациях, энергетического кризиса и падения конкурентоспособности, а также неспособности Европы обеспечить свою безопасность.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Болгарии заявили о претензиях на часть страны . В Болгарии начали "фантазировать" о разделе Украины — "посмотрели" на часть Одесской области. Такое смелое предположение сделал лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов. Партию называют пророссийской.
По убеждению Костадинова, "болгары составляют большинство населения Южной Бессарабии (южная часть Одесской области)", и поэтому якобы "нет ничего логичнее, чем возвращение региона обратно в состав Болгарии".
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