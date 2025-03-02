Президент Чехии призвал к созданию глобальной коалиции

Президент Чешской Республики Петр Павел выступил с важным призывом к международному сообществу, призывая создать широкую коалицию для достижения справедливого мира в Украине. В своем обращении через социальную сеть X он отметил необходимость объединения стран свободного мира, чтобы противостоять агрессии и обеспечить долгосрочную стабильность в регионе.

Петр Павел. Фото из открытых источников

Петр Павел подчеркнул, что мир, заключенный на условиях агрессора, не является миром, а фактически капитуляцией, которая лишь будет способствовать разжиганию новых конфликтов в будущем. Президент Чехии призвал к созданию такой коалиции, которая сможет оградить Украину от дальнейших угроз и обеспечить справедливое разрешение конфликта.

“Пора начинать рассматривать широкую коалицию сторонников справедливого мира в Украине. "Мир" на условиях агрессора называется капитуляцией и только ободрит всех нынешних и будущих агрессоров. Свободный мир должен противостоять злу", – говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что британский премьер Кир Стармер принимает президента Владимира Зеленского и лидеров ведущих европейских стран. В повестке дня – усиление военной помощи , давление на Россию и заключение долгосрочного соглашения, которое укрепит позиции Украины. Ожидается, что на саммите будут присутствовать главы государств и правительств Франции, Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии и Румынии. Также к обсуждению присоединятся представители Европейского Союза, генеральный секретарь НАТО и министр иностранных дел Турции.