Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к акции протеста в Тбилиси, участники которой выступили против решения правительства приостановить переговоры о вступлении страны в ЕС.

В Грузии снова протестуют. Фото из открытых источников

Участники акции встретили Саломе Зурабишвили овациями и возгласами "Саломе, Саломе!".

"Сегодня я уже все сказала обществу о том, кто должен к нам присоединиться. Я с этим народом. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока не пройдут новые выборы. Я здесь с людьми. Я всегда буду там, где смогу", – заявила Соломе Зурабишвили.

Как известно, протесты в Тлибили и других городах вызвало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для украинских военных не хватает вооружения, а потому бессмысленно снижать мобилизационный возраст до 18 лет, которые предлагают западные партнеры, заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин. "Нет смысла призывать Украину снизить призывной возраст для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Европа находится не в предвоенной ситуации, а в состоянии настоящей войны с Россией, заявил бывший глава британской службы внешней разведки (MI6) Ричард Дирлав. "Думаю, мы должны признать тот факт, что россияне считают" , находящиеся в состоянии войны с Европой. Я думаю, что это настоящая война. Мы уже достаточно ясно видим некоторые очень агрессивные шаги россиян в разных европейских странах", — сказал он.