Президент Грузии выставила ультиматум пророссийским властям страны

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Slava Kot
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что дает руководящей партии "Грузинская мечта" время до 29 декабря, чтобы определиться с новой датой выборов в стране. Зурабишвили указала, что ждет ответа от основателя партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.
Саломе Зурабишвили. Фото: reuters
Как сообщает 1TV.ge, Саломе Зурабишвили во время выступления на митинге на проспекте Руставели дала пророссийским властям Грузии несколько дней на оглашение даты выборов.
Во время ее выступления возникли проблемы с микрофоном, а также пропал сигнал у некоторых телекомпаний, поэтому Зурабишвили указала, что 23 декабря она запишет полную речь и сделает заявление из президентского дворца. Саломе Зурабишвили указывала, что остается верной Конституции и перед грузинским народом, вышедшим на протесты против.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой, если она не покинет свою резиденцию после инаугурации ее преемника, которая запланирована на 29 декабря.
Напомним, что грузинская оппозиция и президент Зурабишвили не признают парламентских выборов в Грузии. Кроме того, она стала одной из лидеров протестов после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от движения в ЕС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грузия через два года превратится в Сирию.
Также "Комментарии" писали, что в Грузии может вспыхнуть свой Майдан.
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