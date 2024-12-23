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Президент Грузии выставила ультиматум пророссийским властям страны

Пророссийская руководящая верхушка Грузии получила дедлайн на назначение выборов в стране.

сегодня, 08:40
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Автор:
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Slava Kot

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что дает руководящей партии "Грузинская мечта" время до 29 декабря, чтобы определиться с новой датой выборов в стране. Зурабишвили указала, что ждет ответа от основателя партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Президент Грузии выставила ультиматум пророссийским властям страны

Саломе Зурабишвили. Фото: reuters

Как сообщает 1TV.ge, Саломе Зурабишвили во время выступления на митинге на проспекте Руставели дала пророссийским властям Грузии несколько дней на оглашение даты выборов.

"Пусть Иванишвили придет во дворец, поскольку он руководит всем, и я готова, сядем, подумаем, как следует назначить выборы, дату выборов должны согласовать до 29 декабря", — заявила Зурабишвили.

Во время ее выступления возникли проблемы с микрофоном, а также пропал сигнал у некоторых телекомпаний, поэтому Зурабишвили указала, что 23 декабря она запишет полную речь и сделает заявление из президентского дворца. Саломе Зурабишвили указывала, что остается верной Конституции и перед грузинским народом, вышедшим на протесты против.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой, если она не покинет свою резиденцию после инаугурации ее преемника, которая запланирована на 29 декабря.

Напомним, что грузинская оппозиция и президент Зурабишвили не признают парламентских выборов в Грузии. Кроме того, она стала одной из лидеров протестов после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от движения в ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Грузия через два года превратится в Сирию.

Также "Комментарии" писали, что в Грузии может вспыхнуть свой Майдан.



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Источник: https://1tv.ge/lang/ru/news/salome-zurabishvili-pust-ivanishvili-pridet-vo-dvorec-i-ja-gotova-sjadem-podumaem-kak-sleduet-naznachit-vybory-data-vyborov-dolzhna-byt-soglasovana-do-29-dekabrja/
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