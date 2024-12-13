Президент Хорватии не видит смысла отправлять миротворцев в Украину

Пророссийский президент Хорватии Зоран Миланович пообещал не допустить отправки хорватских военнослужащих в Украину в составе миротворческой миссии.

Президент Хорватии против поддержки Украины. Фото из открытых источников

Зоран Миланович, стремящийся переизбраться на второй срок на выборах этой зимой, заявил, что хорватские солдаты не будут воевать в чужих войнах. Соответствующее заявление он сделал на фоне обсуждений в Европе по поводу потенциального развертывания европейских войск в Украине.

"Снова начинаются дискуссии о возможном отъезде солдат отдельных стран НАТО в Украину. Пока я президент республики, я буду держать Хорватию подальше от таких конфликтов. Хорватия не будет выполнять чужие решения необдуманно и по чьему-либо приказу", — заявил Зоран Миланович.

Президент добавил, что Хорватия будет действовать осторожно и будет заботиться о собственных интересах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главы Министерства обороны и Министерства иностранных дел Италии высказали свое мнение относительно предложения послать европейских миротворцев для установления мира в Украине. Министр обороны Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если будет достигнут мир. При этом глава Минобороны Италии выразил надежду "говорить о мире и поддержке мира как можно скорее в Украине" и подчеркнул готовность его страны способствовать этому.

Однако глава МИД страны Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными". Таяни уточнил, чтобы сохранить мир, его сначала нужно добиться и убедиться, что он справедлив. "Говорить о каких-то инициативах на следующий день преждевременно", — отметил глава МИД.

