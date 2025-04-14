Президент Словакии назвал "псевдогруппами" участников "коалиции желающих"

Президент Словакии Петер Пеллегрини поставил под сомнение эффективность так называемой "коалиции желающих", отметив важность принятия решений в рамках институтов Европейского Союза и НАТО. Об этом сообщает Dennik N.

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Пеллегрини подчеркнул, что инициативы за пределами этих международных объединений нестабильны и не приносят реальных результатов. По его словам, следует сосредоточить усилия на коллективных механизмах ЕС и НАТО, а не на временных группах, постоянно меняющихся и подрывающих единство.

"Нужно вернуться к формату совместного принятия решений в рамках Евросоюза и Североатлантического альянса. Это будет более надежно, чем создание сомнительных альянсов, только вредящих сплоченности западных стран", — отметил президент Словакии.

По данным издания, Словакия не является активным участником ключевых переговоров ведущих партнеров Украины.

В статье также отмечается, что решения в ЕС и НАТО часто принимаются консенсусом. Это позволяет таким странам, как Венгрия, которая имеет отдельную позицию по войне в Украине, блокировать важные инициативы или затягивать их принятие.

Напомним, 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась первая встреча в формате "коалиции желающих", начатом Францией и Великобританией. Целью этой инициативы является обеспечение долговременного мира в Украине. В ней приняли участие представители 30 стран, включая Новую Зеландию, Австралию и Японию.

Ранее портал "Комментарии" писал, что страны-участницы "коалиции желающих" перестали продвигаться в вопросе отправки войск в Украину. Вся проблема в том, что союзники не знают, как найти ответы на два критических вопроса миротворческой миссии в Украине. Речь идет о возможной численности войск и сроках их создания.