Президент Словакии рассматривает возможность визита в Украину: есть два условия

Президент Словакии Петер Пеллегрини не исключает возможности официального визита в Украину. Однако окончательное решение будет принято после завершения важных переговоров по транзиту газа для Словакии и оценки ситуации в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Správy RTVS".

Президент Словакии Петер Пеллегрини. Фото из открытых источников

Петер Пеллегрини подчеркнул, что вопрос энергетической безопасности играет ключевую роль в межгосударственных отношениях между Украиной и Словакией.

Он добавил, что будет ждать завершения переговоров по транзиту газа для Словакии и других важных вопросов.

По его словам, он также будет наблюдать за ходом войны РФ против Украины в ближайшие недели и месяцы.

"Тогда, в следующем году, мы переоценим возможность моего визита в Украину", — заявил президент.

Отмечается, что с момента вступления в должность Пеллегрини уже дважды встречался с президентом Владимиром Зеленским, хотя ни одна из встреч не состоялась на территории Украины.

Сообщается, что оба лидера проводили двусторонние переговоры, обсуждая общие вызовы, в частности энергетическое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе.

Поскольку Словакия зависит от транзита российского газа через Украину, президент страны подчеркнул, что стабильность в этой сфере является основой для дальнейшего развития отношений между двумя государствами.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, который выступил против того, чтобы через украинскую территорию транзитом проходил российский газ в Европу, в частности в Словакию. Также Фицо заявил, что обсудил с российским диктатором Владимиром Путиным войну на Украине.



