Пришел в польскую школу и поцеловал чужую девочку: за что обвиняют украинца

В польской столице-городе Варшава произошел необычный инцидент. Наш молодой соотечественник зашел в местную школу. Там он в гардеробе поцеловал в лобик маленькую польскую школьницу. Польская полиция задержала его за то, что он нарушил физическую неприкосновенность несовершеннолетней ученицы. Об этом сообщает польское медиа wiadomosci.dziennik.pl.

В польской школе задержали украинца (фото из открытых источников)

Это событие произошло в начале месяца в одном из жилых районов Варшавы, который называется Влохи. Именно там в одно из столичных образовательных учреждений зашел наш 34-летний земляк. В школьном гардеробе он подошел к маленькой жительнице Варшавы, нежно погладил и поцеловал школьницу в лобик.

Пресс-секретарь окружного прокурорского учреждения польской столицы Александра Скшиняж проинформировала, что нашего соотечественника после этого поступка сразу забрали в полицию и уже должны определить ему меру пресечения.

Как пишет польское медиа, житель Украины объяснил, почему так поступил. Рассказал, что соскучился по своим родным, в частности, по собственным детям, которые ждут его на родине. Поэтому именно так выразил свои родительские чувства: пришел в школу и поцеловал маленькую школьницу. Очевидно, она напомнила ему родную дочь. В Польше за совершенное нашему земляку могут присудить 1 год лишения свободы.

Напоминаем, что "Комментарии" информировали о том, что Украинка в Варшаве из-за отказа вернуть ее на родину разбила полицейское авто и ударила копа. В Польше задержали 23-летнюю украинку, которая из-за отказа вернуть ее на родину разбила полицейское авто и ударила копа. Об этом сообщает пресс-служба отделения полиции в Варшаве.

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